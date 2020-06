El experimentado arquero del Tricolor desea que se pueda llegar a una solución para volver a entrenar. Además, mostró su disconformidad respecto a la quita de los descensos.

Martín Ríos tiene una gran trayectoria en el fútbol argentino, ya sea en Primera División, en el ascenso, como así también en el exterior. A sus 42 años es un reflejo para todos los jóvenes del plantel de Brown de Adrogué. Y esta situación respecto a la pandemia del Covid-19 lo pone en un momento de reflexión sobre el futuro de los campeonatos.

"No se sabe nada. No se puede hacer conjeturas. Lo único que queremos es que esto mejore y se pueda volver a los entrenamientos. En base a eso volver a competir. Al no haber descensos los equipos van a bajar muchísimo las contrataciones. A muchísimos jugadores se nos va a hacer complicado conseguir un club", refirió el arquero en diálogo con la 947FM Radio. Pese a cumplir los 43 el próximo mes, el "1" no piensa en el retiro.

Respeto a la decisión de AFA de que se no haya descensos y de terminar los campeonatos, el Laucha fue categórico: "No nos beneficia sacarlos. Pero bueno, son decisiones en las que uno está al margen. Y dar por finalizados los torneos nos pareció apresurados. Se lo comunicamos al gremio y ahora por suerte se va a terminar en la cancha".

La confirmación de Pablo Vico y su cuerpo técnico hasta diciembre de 2021 y la rescisión de los contratos de los futbolsitas Brian Gómez, Leandro Sapetti y Cristian Amarilla son las primeras novedades del plantel Tricolor en los últimos días: "Sabemos que a tres compañeros les han comunicado una decisión. En el plantel tenemos chicos jóvenes que están viviendo esta situación con mucha incertidumbre. Chicos de la categoría '99 a los que les tenían que hacer su primer contrato y ahora están en una nebulosa".

Martín Ríos llegó a Adrogué en 2015, año en que Brown fue campeón del Torneo de Primera B Metropolitana en la última fecha venciendo a Deportivo Morón por 2-1 como visitante. En la B Nacional fue uno de los pilares de las grandes campañas del equipo y cómo no olvidar las series de penales de Copa Argentina ante San Martín de San Juan e Independiente, donde sus atajadas quedarán en la historia del club.

"Realmente no es algo a lo que uno este acostumbrado y a cierta edad cuesta un poco más. Pero siempre con las mismas ganas, tratando de hacer lo mejor posible para no perder tanto", finalizó respecto a cómo atraviesa sus días de cuarentena entrenando.