El mediocampista se mostró "muy agradecido" al Granate por la oportunidad que le dieron y remarcó que es una "institución hermosa" para jugar.

Sin espacio en San Lorenzo y luego de su paso por Newell's, Facundo Quignón llegó a Lanús en junio de 2018 con la ilusión de dar su salto y afianzar su carrera. Y hoy, a dos años de su arribo, ese objetivo está cumplido. "Es el club en el que me asenté y tuve continuidad", remarcó.

En medio de la cuarentena, el volante central del Granate ponderó la decisión de llegar a la Fortaleza de Guidi y Cabrero y se mostró "muy agradecido" por la oportunidad que le brindaron.

"Es una institución hermosa para jugar porque tiene jugadores para pelear arriba. Y estructuralmente es perfecto. Me dio la chance de tener regularidad y poder jugar muchos partidos", valoró el mediocampista formado en River y San Lorenzo en vivo de Instagram con la cuenta oficial del club.

Quignón, en esa charla, también resaltó el rol que tuvo Luis Zubeldía, que le dio la titularidad y lo transformó en uno de los ejes de su equipo, luego de tener pocas oportunidades con Ezequiel Carboni, ex DT del Grana."Estoy muy agradecido a Luis porque me puso cuando no estaba jugando", subrayó.

En ese sentido, agregó: "Me puso en una posición que no había jugado nunca, de cinco solo. Y estoy aprendiendo, me da muchos consejos. Él jugó en esa posición y todo el tiempo me marca cosas y dice que con el correr de los partidos voy a aprender a jugar ahí. Crecí mucho jugando en esa posición gracias a él".

Por último, el volante remarcó que Lanús tiene “las mejores Inferiores del país” y destacó el trabajo hacen en el club para promover constantemente jugadores de la cantera a la primera división.

“En estos dos años que estoy conocí un montón de jóvenes que van subiendo, entrenan con nosotros y la importancia que les dan, además de lo bien que juegan. Eso está bueno, el plantel se va renovando todo el tiempo con jugadores del club”, concluyó Quignón.