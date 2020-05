La oficial de la Policía Local, Mariela Canteros habló con La Unión respecto a la experiencia que vivió al asistir en el parto a una mamá de Banfield. "Estaba tranquila y creo que eso es lo que trasmití a los padres", dijo.

Un sorpresivo aviso del 911 sonó en la radio de los oficiales Mariela Canteros y Nicolás Castro que patrullaban las avenidas de Lomas como cada noche. Se trataba de una vecina de Banfield a punto de dar a luz que vivía a sólo dos cuadras del lugar donde estaba la pareja de Policías.

"Hace cinco años que soy Policía y es la primera vez que me pasa esto de tener que asistir un parto. Fue hermoso y quedé enamorada de esa beba a la que ayudé a llegar al mundo y me gustaría volver a verla", dijo la oficial en diálogo con La Unión.

La pareja de policía recorren todas las noches el sector de avenidas y en esta oportunidad se dirigieron urgente ante el aviso del 911 hasta la vivienda ubicado en Barilari al 1900, Barrio Galicia.

"La mamá no quería acostarse en su cama, estaba inquieta y entonces decidió acomodar bolsos y unas almohadas en el asiento de atrás del patrullero para que allí pueda estar cómoda", explicó Canteros.

Mientras esperaban a la ambulancia, Roxana -la mamá que fue asistida por la oficial en el parto- decidió acomodarse en el vehículo y allí fue donde la mujer Policía la ayudó a que su hijita llegara al mundo.

"El papá me preguntó varias veces si sabía lo que hacía y la verdad que estaba tan tranquila que se lo pude trasmitir a la pareja", afirmó y añadió que su compañero, el oficial Nicolás Castro se encargó de estar en contacto con la ambulancia en todo momento y de colaborar en todo lo que pudo.

En sólo tres pujos llegó la pequeña Sofía y a los minutos de su nacimiento ya estaba la ambulancia para seguir el trabajo que tan bien hizo la oficial Canteros.

"El parto fue hermoso, sin complicaciones y la beba abrió enseguida sus ojos para 'chusmear' todo lo que pasaba a su alrededor. Luego acompañé a la mamá al Hospital Gandulfo donde se hicieron los chequeos de rutina y el papá, más tarde, me envió un par de fotos de la beba", manifestó Canteros que es mamá de un varón.

EL AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA. Tanto la mamá como el papá de Sofía estaban tan agradecidos con la oficial de la Policía Local de Lomas que hasta le preguntaron su nombre para poder bautizar así a la pequeña. "Me aseguraron que querían ponerle Mariela como segundo nombre, algo que me pareció muy fuerte y hasta les pedí que no tenían por qué hacerlo".

Los abuelos de la beba también se comunicaron con Canteros para agradecerle su ayuda y hasta pidieron conocerla. "Me manifestaron que ya soy parte de su familia. Es todo muy emocionante y aunque por la situación de pandemia sé que no voy a poder abrazar a la gordita, igual me gustaría volver a verla", expresó.