Ante el incremento de los contagios hay muchas dudas respecto al procedimiento. Por eso, la bioquímica Graciela Martínez, responsable de un laboratorio en Canning habló con La Unión para contar los detalles.

Los casos positivos de Coronavirus se han incrementado y ante esta situación hay muchas dudas respecto al procedimiento para detectar si el virus está en el cuerpo. Por eso, La Unión hablo con la doctora Graciela Martínez que está a cargo de su laboratorio en Canning para despejar todas las dudas.

"Hace más de un mes y medio que implementamos al laboratorio la biología molecular para poder hacer PCR Covid y anticuerpos -inmunoglobolinas G y M- para trabajar en toda la región y desde ese momento a hoy se han incrementado considerablemente los pedidos", aseguró la profesional del Laboratorio "Doctora Graciela Martínez Canning" ubicado en Mariano Castex 779 que también se dedica a hacer los test en empresas, a personas aisladas y familias de diferentes ámbitos.

El hisopado se hace si un paciente presenta síntomas ya que esa es la primera consigna. "La carga viral mas importante dura entre 48 y 72 horas a partir de los síntomas. Un paciente que no tiene síntomas, pero que ha estado en un contacto cercano con un Covid positivo, es un paciente sospechoso y tiene que esperar entre siete y 10 días para hacerse el hisopado", explicó la bioquímica sobre el protocolo.

¿QUÉ SON LAS INMUNOGLOBULINAS? Se obtienen mediante una extracción de sangre y son las que dan respuesta inmune después de haber tenido un contacto con un Covid positivo. Por ejemplo, si hay un familiar que es positivo y la persona estuvo en contacto con él, después de los 15 días de saber el diagnóstico, un primer paso es acceder al resultado de las inmunoglobulinas G y M.

"Lo que se encuentra allí es poder saber en que período está el virus. Dependiendo del resultado se podrá saber si el paciente comenzó a transitar la enfermedad, si nunca contactó con el virus, si está con una evolución mayor a 20 días de la enfermedad o en el mejor de los casos si ya estuvo infectado, no se enteró y ya cuenta con los anticuerpos de memoria. Pero estos anticuerpos, no sirven para diagnóstico inmediato", detalló la profesional.

El paciente que tiene un hisopado positivo está de alta cuando recién obtenga un nuevo hisopado negativo, pero ¿qué tan invasivo es exponerse a dicho procedimiento?

"El hisopado es nasofaríngeo y de fauces. Lo que hacemos es meter el hisopo en la parte nasofaríngea que lo único que puede producir es ganas de estornudar o lagrimeo en los ojos como si se estuviera oliendo pimienta. El de fauces es apenitas un poquito más molesto porque es el test rápido para anginas que puede producir una arcada, no es mas que eso no hay nada que corte o lastime y se hace con mucha sutileza", señaló la doctora Martínez, quien además agregó que le pasa cotidianamente que la gente "se sorprende cuando termino de hacer el hisopado porque han leído barbaridades que no son ciertas".

También aclaró que sobre los dichos que aseguran que el hisopado es molesto porque llega hasta el oído, Martínez dijo: "Es importante saber que cuando yo entro por nasofaríngeo es decir, por dentro de la cavidad por supuesto que hisopo a la altura del oído pero no es que se recorren tres metros porque por dentro es mucho más corto el tramo así que nada que ver con lo que dicen".

LOS RESULTADOS. Respecto a los testeos que ha realizado el laboratorio Doctora Graciela Martínez de forma particular y que se entregan como máximo en 48 horas, sólo hallaron cuatro pacientes positivos. "Ninguno fue de gravedad, sí en todos los casos fueron sintomáticos, es decir que presentaron dolor de cabeza, fiebre o fata de olfato", dijo la bioquímica y añadió que también se encuentra con muchas personas en estado de indefensión. "Nosotros hacemos test privados y hay mucho sacrificio de la gente para poder pagar porque la salud pública no está llegando donde dice hacerlo", concluyó.

Consultas o para pedir información al 4232-9500 o a través de un mensaje de WhatsApp al 1167681732.