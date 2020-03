Sin un panorama claro sobre qué pasará con la continuidad del torneo, hay distintas versiones sobre los ascensos. En Temperley, la opinión es clara. “El torneo tiene que terminar”, dijo el vicepresidente Sergio Gianturco.

Tras la suspensión del fútbol por la pandemia del Cononavirus y sin fecha de regreso a la vista, las especulaciones sobre qué pasará en las distintas categorías organizadas por la AFA son muchas. Y dentro de esto, el tema de ascensos y descensos es central para los clubes, ya que aún no se sabe si las competencias continuarán o se darán por terminadas.

En este contexto, y en medio de las versiones que se suspenderán los descenso en la Superliga, hay dos versiones que involucran a la Primera Nacional, competencia en la que se encuentran Temperley y Brown de Adrogué: por un lado, hay versiones que indican que ascenderían los dos primeros de cada zona (la A y la B) y las otras marcan que ascenderían los dos primeros de una tabla general.

Sobre esto se refirió el vicepresidente primero de Temperley, Sergio Gianturco, quien remarcó que son solos “trascendidos” y que todavía “no hay ninguna información oficial” que le dé sustentos a estas especulaciones. “Este campeonato debe terminar”, recalcó ante la consulta de Diario La Unión.

“Nosotros no estamos informados de nada. Son trascendidos, nada más. Temperley armó un equipo para pelear el campeonato y no me parece apropiado consagrar a dos campeones que no lo fueron. Ojalá que esa posibilidad no se baraje”, agregó el dirigente gasolero.

Temperley, hasta el momento, ocupa el cuarto lugar en la Zona A (32 puntos) y es uno de los equipos clasificados para disputar un Torneo Reducido para pelear por uno de los dos ascensos a la máxima categoría. Y de confirmarse esa alternativa, sería seriamente perjudicado.

Del otro lado está Brown de Adrogué. El equipo que comanda Pablo Vico compite en la Zona B y está en una dura pelea por evitar el descenso. Sin embargo, con el triunfo ante el puntero San Martín de Tucumán en la última fecha disputada tomó un poco de aire y le sacó cinco puntos a Gimnasia de Jujuy, que sería el que descendería por ese grupo.

“Hasta ahora no llegó ninguna información oficial al club. Hoy por hoy no se habla de cómo terminar los torneos en la AFA. Información oficial no hay nada”, cerró Gianturco.