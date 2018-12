Johana Albornoz está siendo intensamente buscada por sus familiares y amigos del Barrio El Bajo desde el día que la vieron por última vez cuando iba a visitar a un hombre de 31 años con el que había vivido un tiempo.

La familia de Johana Albornoz, la joven de 17 años que desapareció el 5 de diciembre, está cada vez más preocupada porque no hay novedades de la adolescente que vive en el Barrio El Bajo de Centenario, Lomas.

La hermana de la chica, Tania contó: “Ella tiene un retraso madurativo de dos años y cuando salió de casa me dijo que iba a buscar unas pertenencias que había dejado en la casa de un hombre de 31 años con el que ella salió un tiempo”.

Al parecer en noviembre, Johana había conocido por las redes a esta persona que la familia nunca vio personalmente: “Lo único que me contó es la edad que tiene y que vivía cerca del barrio de Once porque me comentó que ella de ahí se tomaba un colectivo hasta la casa”, expresó Tania.

La denuncia ya fue realizada en la Comisaría de la Mujer de Temperley y en los Tribunales de Capital, pero no hay novedades de su paradero.

“Johana no tenía su celular porque se lo había sacada esta persona. Me contó que no la dejaba salir y que hasta la tuvo encerrada unos días hasta que logró escapar”, manifestó la hermana respecto a la información que tiene de la relación de su hermana con dicho individuo.

Cuando Johana se fue de su casa vestía un jean azul con líneas rojas al costado y una remera rosada con letras blancas y zapatillas.

Ante cualquier dato sobre el paradero de la joven llamar al 911 o al 1161985094 (familia de Johanna).