El rapero Eminem sampleó una canción de Pescado Rabioso, generando un gran revuelo en el ámbito musical. Y este jueves sale un disco inédito con canciones que el Flaco grabó entre 2008 y 2009.

A seis días del aniversario número 70 de su nacimiento y el lanzamiento de un disco póstumo, la obra de Luis Alberto Spinetta no pierde vigencia y se sigue multiplicando. El rapero Eminem sampleó una canción del Flaco, generando un gran revuelo en el ámbito musical.

"Stepdad", uno de los temas de Music to Be Murdered By, se armó sobre un sample de "Peteribí", perteneciente al álbum Pescado 2 de 1973. En los créditos, el estadounidense le dio el crédito como coautores a Spinetta, Black Amaya y Carlos Cutaia. Los otros compositores son el propio Eminem, el pianista y productor Luis Resto, y el productor angelino Alan Maman.

"Ta muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiendola siempre!", escribió en sus redes sociales Dante Spinetta.

Catarina Spinetta también dio detalles sobre el sampleo. "Se arregló el porcentaje que se debía pagar. El loop está en toda la canción, no solo en una parte, así que se arregló un buen porcentaje como corresponde en estos casos con un pedido formal de inclusión a través de Sony Music y Peer Music., que representa la parte editorial. Lo que hice fue pedir escuchar la canción, pero el nombre recién lo descubrimos hoy".

Eminem, también conocido como Marshall Mathers, no fue el primero en samplear a Spinetta. En 2016, el grupo estadounidese de hip hop A Tribe Called Quest hizo lo propio con "Ruido de Magia", de Invisible, en su canción "Dis Generation". "Ese tema lo escuchamos y dijimos: 'este es papá, esto es Invisible' y fuimos a reclamar, lo reconocieron y acordaron lo que correspondía", recordó Cata.

Mientras que el DJ y productor Flying Lotus, bajo su alter ego “Captain Murphy”, tomó los coros de "A estos hombres tristes" de Almendra para el tema "Gone Fishing" de 2012.

OBRA INÉDITA. “Ya no mires atrás”, el álbum inédito que Luis Alberto Spinetta grabó entre 2008 y 2009, se podrá encontrar en todas las plataformas digitales desde este jueves.

El disco que contempla siete composiciones propias fue grabado en el estudio La Diosa Salvaje y es el resultado de la acción de su familia, que decidió realizar una década después la mezcla y la masterización.

Sergio Verdinelli, Claudio Cardone, Nico Cota, Mono Fontana y Alejandro Franov, quienes conformaron su última banda, participan del disco que también dará qué hablar una vez que salga a la luz.