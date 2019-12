La mamá pidió contar con la movilidad para trasladar a su hijo de 16 años que nació con edema cerebral, retraso mental y motriz.

Un joven de 16 años que vive en Ezeiza necesita con urgencia una silla de ruedas plegable de adulto para que su mamá pueda movilizarlo ya que padece edema cerebral, retraso mental y motriz desde su nacimiento.

Olinda Agüero, mamá de Martín Alejandro Sosa contó: “Teníamos una silla de ruedas, pero con el estirón que pegó mi hijo en este último tiempo, le quedó chica”.

La familia vive cerca de la colectora de Ezeiza y Olinda aseguró que necesita la silla para movilizar a su hijo, al menos por el barrio. “Este año comenzó a asistir al Centro de Día Irregulares Motores Ezeiza y ha mejorado considerablemente. Para nosotros es un avance porque no lo aceptaban en ningún instituto”, manifestó Olinda.

Como Martín también es convulsivo epiléptico necesita del cuidado personalizado las 24 horas. “Él además de no poder caminar, no habla, no puede comer solo, pero se hace entender y le gusta mucho estar acompañado, pasear y justamente esto último no lo podemos hacer por la falta de movilidad”, señaló la mamá que también pidió donaciones de pañales para adulto talle G porque son muy costosos.

Olinda contó que tiene tres hijos más que la ayudan, pero ella dedica las 24 horas del día a su hijo Martín, a quien le “encanta la música y estar en el agua”.

Aquellos con ganas de ayudar a Olinda y Martín, enviar un mensaje de WhatsApp al 1143991723.