El ex Beatle relanza “Flamning Pie”, de 1997, un notable álbum y el último trabajo que compartió con Linda Eastman, su fallecida esposa.

Paul McCartney lanzará una edición de lujo remasterizada "Flaming Pie", su disco de 1997, el trabajo en el que tras varios años volvió a contar con suex compañero en Los Beatles Ringo Starr, y el último que compartió con su esposa Linda Eastman, fallecida al año siguiente por un cáncer de mama.

A partir del 31 de julio esta reedición estará acompañada por un EP que, entre otras, incluye la canción "Young boy" y "Looking for you", un rock grabado junto a Ringo y Jeff Lynne, el ex Electric Light Orchestra, quien fue productor de este álbum.

Con guiños Beatles, "Flaming Pie" es un nombre tomado de una columna escrita por John Lennon en 1961, en una publicación musical de Liverpool, en donde contaba una delirante historia sobre el origen del nombre del grupo de Liverpool.

Además, se trata del primer disco registrado luego de la reunión de McCartney con sus excompañeros Ringo y George Harrison, para el proyecto "Beatles Anthology".

Tras su publicación, “Flaming Pie” alcanzó el puesto número dos tanto en la lista estadounidense Billboard 200, su mejor posición desde la publicación de “Tug of War” en 1982, como en la británica UK Albums Chart, y en ambos países fue certificado como disco de oro.