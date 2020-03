Con la reprogramación del evento multideportivo, pondrían modificarse los sistema de clasificación en judo y eso sería un problema para la campeona olímpica en Río 2016.

Tras la postergación de los Juegos Olímpicos para el año que viene, la judoca y médica Paula Pareto puso su duda su presencia en el evento multideportivo que se realizará el año que viene en Tokio, Japón, como lo hizo días atrás el basquetbolista Luis Scola. “Tengo 34 años y dependo de cómo sea la clasificación para poder estar”, remarcó la bonaerense, medalla de oro en los Juegos de Río 2016.

Pareto, que ya había asegurado su clasificación a la cita máxima del deporte, está a la espera de qué decide el Comité Olímpico Internacional frente a la posibilidad de realizar una modificación en el sistema de clasificación. Y hoy hay dos variantes: computar los puntos obtenidos en los certámenes internacionales de los últimos dos años o se hacerlo con los de 2019 y 2020. Eso, justamente, pone en duda la presencia de la argentina.

“Se veía venir, aunque fue un golpe. Lo tomo con paciencia. Creo que la clave será lo psicológico: cómo lo afronto, porque quedaban cuatro meses y ahora son 15. Pero bueno, es así, hay que enfrentar la realidad, es lo que nos toca. Debo estar tranquila y ver cómo se sigue, sobre todo la clasificación", afirmó Pareto.

Y sobre eso, detalló: "Si se respeta lo anterior, el ránking de los últimos dos años, yo estoy en un 90 por ciento adentro y así será más fácil. El tema si son los dos años del 2021 para atrás... Lo único bueno de todo esto es que tendré más tiempo para volver al ruedo, tras la operación".

La bonaerense, que estaba en Rusia cuando el Coronavirus empezó a diseminarse por el mundo y se transformó en pandemia, tuvo que retornar a la Argentina con urgencia y cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días, donde igualmente se mantuvo activa en el entrenamiento, como todos los deportistas de elite.

“No la sufrí para nada. Aproveché para hacer otras cosas, disfruté la casa y me entrené igual, en doble turno. Me puse al día para ordenar, limpiar a fondo, leer libros recomendados, actualizarme con estudios de medicina, hacer meditación y reencontrarme conmigo misma. Me organizaba como habitualmente hago: a tal hora limpiaba, a tal leía y así con todo. También comí sano, que es algo que habitualmente no puedo hacer en el hospital. Los 14 días se me pasaron rápido", explicó.