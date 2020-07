Para reactivar la economía regional, el Municipio extendió las jornadas, pero se exceptuó la localidad de Uribelarrea por la cantidad de contagios de Coronavirus en los últimos días.

El nuevo horario comercial comienza a regir hoy en Cañuelas, exceptuando la localidad de Uribelarrea por la cantidad de contagios en las últimas horas.

Se determinó que todos los comercios habilitados funciones en el horario de 8 a 18 de lunes a sábados para reactivar la economía de la región.

En tanto, aquellos que ya se encontraban autorizados a funcionar los días domingos y feriados, podrán continuar haciéndolo de 8 a 14.

Según se dio a conocer en medio el decreto Nº 422/2020, el Ejecutivo Municipal dispuso el nuevo horario comercial en el marco de las medidas de aislamiento social que continúan en AMBA.

La medida incluye a todas las actividades que ya habían sido permitidas en la fase anterior: comercios esenciales, comercios de cercanía, profesionales, etc., mientras que no habilita nuevos rubros no autorizados hasta el momento.

Desde el Municipio de Cañuelas aclararon que es requisito indispensable e ineludible para el funcionamiento que se continúe respetando más que nunca los protocolos de bioseguridad y distancia social obligatorios llevados adelante hasta el día de la fecha.

También se pidió evitar la aglomeración de clientes, respetando el distanciamiento social, marcando las veredas y procurando proveer de alcohol en gel o diluido en la puerta de entrada de cada comercio.

LA SITUACIÓN DE LA LOCALIDAD DE URIBELARREA. Debido a la situación epidemiológica registrada durante los últimos días en la localidad de Uribelarrea, donde se han registrado casos de Coronavirus.

Ante esta situación anunciaron que se realizará un operativo Detectar en los próximos días.

En tanto, el horario comercial para la localidad hasta tanto esté determinada la situación será reducido respecto al resto de las localidades: de 8 a 14.