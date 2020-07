Se dio a conocer el nuevo proyecto encabezado por el Secretario Técnico Juan Carlos Díaz junto a otras dos glorias del club como José Tiburcio Serrizuela y Marcelo Ibáñez.

Los Andes tiene su nuevo Consejo de Fútbol. La noticias se hizo esperar, pero era algo que tarde o temprano se iba a anunciar. Y qué mejor que tres hombres ligados a la gloriosa historia de la institución estén al frente de este nuevo equipo de trabajo.

Este flamante proyecto futbolístico estará coordinado por el Secretario Técnico Juan Carlos Díaz y los exjugadores José Tiburcio Serrizuela y Marcelo Ibáñez. El "Nene" viene desde hace un tiempo trabajando en la conformación del plantel que conduce Germán Cavalieri, mientras que los dos restantes forman parte del Súper Senior +45 del Milrayitas.

"Estuve durante siete años coordinando las Divisiones Inferiores y uno lo conocía de antemano. En este caso, si bien es una función nueva, la tomó con total responsabilidad y la ilusión de que Los Andes pueda, a partir de nuestro conocimiento, armar el mejor equipo posible. Vamos a estar cerca del cuerpo técnico de Primera, también de las Inferiores y ojalá podamos hacer algo integral para bien de todos. Nos podemos equivocar, lógicamente, pero queremos minimizar el error lo máximo posible y que el entrenador tenga las herramientas suficientes para hacer su trabajo", afirmó Díaz al sitio oficial.

Por su parte, el "Tiburón" Serrizuela, que inició su carrera deportiva en Los Andes hasta llegar a la final de la Copa del Mundo Italia '90 con la Selección Argentina valoró el llamado de los dirigentes y expuso los objetivos: "Es muy lindo que hayan pensando en nosotros para un proyecto como éste. Los Andes es la institución que me marcó para toda la vida. Acá hice Inferiores, debuté en Primera, aprendí a ser profesional y llegué hasta jugar una final del Mundo. Entonces, cuando empezamos a hablar con Víctor (por el presidente Grosi) me entusiasmé muchísimo. La idea es organizar el aspecto futbolístico y empezar a generar recursos económicos a partir del buen trabajo en Inferiores. Aspiramos que en un futuro cercano podamos tener el 70% del plantel profesional integrado por jugadores del club".

Marcelo "Chango" Ibáñez, que tuvo dos etapas como jugador de Los Andes, expresó: "Me gusta mucha la idea. Nos convocaron para estar cerca del plantel y seguir atentamente el trabajo de Inferiores. Es un placer poder trabajar con gente como el 'Nene' y 'Serri'".

Pasaron más de dos semanas desde el 30 de junio, día en que 13 jugadores quedaron en libertad de acción. Otros dos más se marcharon rescindiendo contrato y no renovando, mientras la dirigencia sigue charlando con varios de los que quedaron para extender sus vínculo. Ahora, con la creación del Consejo del Fútbol, se verá si se harán contrataciones, habida cuenta que hace unos días se informó que hasta que no quedara establecido este nuevo proyecto futbolístico no iban a brindar detalles sobre posibles futuros refuerzos.