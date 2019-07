La referenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora será la protagonista del evento en el Teatro del Municipio, donde habrá varias propuestas artísticas.

Nora Cortiñas, referenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las grandes luchadoras del país, vuelve a Lomas para presentar su biografía en el Teatro del Municipio. El evento se realizará este jueves, a las 18.30, y contará con varias propuestas artísticas.

"Norita, la madre de todas las batallas" es el libro biográfico escrito por el periodista Gerardo Szalkowicz y editado por Sudestada. Además de la protagonista y el autor, el encuentro en el espacio de Manuel Castro 262 contará con la presencia de Nacho Levy, periodista y militante popular de la organización social La Poderosa; la psicóloga y sobreviviente de la última dictadura, Ana María Careaga; e integrantes de Feminacidas, un medio de comunicación que busca analizar diversos fenómenos con perspectiva de género.

"Pocas personas despiertan tanta devoción en la Argentina actual. En el universo 2.0 como en la vida real, Norita es una suerte de rockstar, brújula, faro de varias generaciones y símbolo de resistencia inclaudicable. Este libro caminó de la mano de Nora, que abrió su corazón para ayudarnos a navegar en sus recuerdos", destacaron desde la editoral Sudestada, organizadora de la presentación en conjunto con el Municipio.

En el foyer habra una muestra de fotos de Kari Díaz sobre las Madres y también se presentará un avance de "Norita, la película", dirigida por el documentalista australiano Jayson McNamara. Los interesados en formar parte de la jornada pueden retirar las entradas gratuitas en el Teatro, en el horario de 10 a 21.

UNA HISTORIA DE LUCHA. A fines de marzo del año pasado, la cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó su libro “Norita Cortiñas para chicos” en el Teatro de las Memorias de Lomas. “Estoy orgullosa de ser reconocida por la sociedad como una abnegada luchadora”, dijo en diálogo con La Unión y se dirigió a sus pequeños lectores, las nuevas generaciones: “Tienen que seguir luchando y mantener sus principios, no declinar, queremos un país para todos y todas donde no haya injusticia y no haya hambre”.

La edición Nº20 de la Revista Sudestada mostró a Nora como una "hormiguita inquieta y viajera" que fue aprendiendo la necesidad de ser solidaria, acompañar a los que sufren, protestar ante cada injusticia y rebelarse ante el autoritarismo.