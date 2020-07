"Sí tendría hijos. No me casaría, porque soy atea y porque me gusta que lo único que me ate a una persona sea el amor", aseguró Noelia Marzol, en diálogo con sus seguidores en Instagram.

La bailarina está en pareja de Ramiro Arias futbolista de Almagro, y están compartiendo el mismo techo desde antes de la cuarentena.

También fue interrogada sobre qué le gustaría cambiar y no tuvo rodeos en responder con mucha onda.

"Cambiaría mi nivel de tolerancia, el grado de obsesión que tengo con algunas cosas, y mis pies", aseguró.