El volante, que se consideró "jugador libre", admitió haber tenido un contacto con el técnico Claudio Biaggio, pero no con la dirigencia. Se resuelve en los próximos días.

Chacarita entró en la carrera por quedarse con los servicios del volante Luciano Nieto, de última temporada en Brown de Adrogué y que según confirmó se considera "jugador libre".

El 30 de junio se venció la mayoría de los contratos, y los jugadores quedaron en resolver su situación con la dirigencia. Nieto, que regresó esta temporada a Adrogué después de un paso por Sport Boys Warnes de Bolivia, es uno de los futbolistas que Pablo Vico quiere retener para lo que se juegue de lo que resta de la temporada, pero el jugador también escucha ofertas ante la incertidumbre que reina en cuanto a cómo seguirá el torneo.

El vicepresidente de Brown, Martín Camarero, había confirmado en diálogo con La Unión que Chichón priorizaba ofertas, entre ellas de la Segunda División del fútbol chileno, pero sucede que ahora el Funebrero se metió de lleno y es uno de los objetivos del entrenador Claudio Biaggio, que apenas lleva tres partidos sentado en el banco del suplentes, donde consiguió dos victorias (Instituto y San Martín de Tucumán) y una derrota (Almagro).

"Sí, hablé con el entrenador (Claudio Biaggio). Me mostró su interés. Yo también el mío, pero todavía no hubo ninguna oferta formal de parte de los dirigentes", dijo Nieto en declaraciones a La Gloriosa Tricolor, esperando una comunicación desde el club.

"En estos días seguro avance todo o no. Soy jugador libre, estuve escuchando ofertas. En Brown querían que me quedara, pero hace un mes que no tengo contacto con la gente del club, entonces empecé a escuchar ofertas y que Chacarita se interese en mí sería lindo", aseguró el jugador iniciado en Huracán y muy querido por la gente de Adrogué.

De los 21 partidos que llegaron a jugarse fue titular en 20. Solo fue al banco con Instituto, en Córdoba, ingresando por Nahuel Rodríguez. Marcó tres goles: dos a All Boys en Floresta (3-1) y otro a Tigre en Victoria (2-1), ambos en la primera rueda del campeonato. En total lleva 11 en el Tricolor: anotó seis en la 2016-17 y otros dos en la 2017-18.

Dado que la dirigencia de Brown es consciente de que puede perder a Nieto para lo que resta por jugarse, es que puso lo ojos en el regreso de Matías Sproat, que quedó libre en Villa San Carlos y afirmó que le gustaría tener otro ciclo en el equipo de Pablo Vco.