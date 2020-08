El defensor del Gasolero apareció en la órbita del clubes europeos y también de Talleres del ámbito local, pero al club de Turdera aún "no llegó una oferta concreta", informaron.

Con pasado en la Selección Argentina y destacadas actuaciones en el primer equipo, el nombre de Nicolás Demartini se hizo cada vez más importante y en los últimos mercados de pases apareció en la órbita de varios equipos de la máxima categoría como del fútbol europeo. Y eso se ratificó en el actual, pero hasta el momento no llegó ninguna oferta concreta a Temperley, club con el que tiene contrato vigente, para contratarlo.

Demartini, que ganó la medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos con el combinado nacional, es uno de los baluartes de la defensa del equipo que comanda Walter Perazzo, que terminó cuarto en la Primera Nacional y peleará por uno de los ascensos a la Liga Profesional.

Estas actuaciones lo pusieron en el radar de equipos importantes como Bologna de Italia y Brujas de Bélgica, pero sólo fueron sondeos y hasta el momento no llegó ninguna oferta formal de esas latitudes.

El nombre de Demartini no sólo suena en el exterior, sino también lo hace en el fútbol local. Y no solo ahora, también lo hizo en años anteriores. Banfield, Argentinos y otros equipos fueron los primeros en posar sus ojos en el joven marcador central del Celeste para contratarlo, aunque nunca se llegó a un acuerdo definitivo.

Ahora, y en un contexto complicado por la pandemia del Coronavirus, muchos clubes de Primera División miran a los más destacados del ascenso para reforzar sus equipos y ya son muchos los jugadores de la segunda categoría que emigraron a la élite del fútbol argentino. Y en medio de esto, Talleres, que ya lo había tentado años anteriores, posó nuevamente los ojos en Demartini, aunque aún no lo hizo de manera formal.

Desde el club, justamente, informaron a Diario La Unión que “no llegó ninguna oferta ni al club ni a su representante” sobre el posible interés del club cordobés por el defensor surgido de la cantera del Celeste, que fue titular en todos los partidos desde la llegada de Perazzo al club.

A pesar de que aún no hubo avances concretos de las diferentes posibilidades que surgieron, la dirigencia gasolera está disputa a negociar una transferencia de Demartini, que tiene contrato con el club hasta 2022, siempre y cuando sea beneficioso para todas las partes.

Y eso lo dejó en claro Adrián Tomasone, vicepresidente segundo de la institución, en diálogo con Mundo Temperley (Radio Welcome 105.9). "Si llega alguna posibilidad concreta se evaluará. Lo hablamos con el jugador y no estamos cerrados a decir que "no" a alguna oferta", había señalado días atrás.