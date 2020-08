Natalia Oreiro está presentado el documental “Nasha Natasha”, sobre su gira por Rusia y que puede verse en Netflix, y también recordó un trabajo del pasado, su primera labor profesional.

A los 12 años hizo una publicidad de protección femenina, donde le hacían un plano de su cola.

"Le diría (a la Natalia de ese entonces) que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres”, le dijo al portal Teleshow.

También recordó las sensaciones de esos días: “Tenía 12 años y estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando yo hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada”.