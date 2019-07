El secretario General de Camioneros consideró que los trabajadores deben "pelear en las urnas".

El secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, anunció que los gremios opositores al Gobierno nacional no realizarán paros durante la campaña electoral y consideró que los trabajadores deben "pelear en las urnas".

"Tenemos que convencer a la gente que no se vuelva a equivocar y me parece que el paro no es la forma de pelear ahora, hay que pelear en las urnas", afirmó el dirigente en declaraciones a El Destape Radio, y evaluó que "la CGT tiene que decir que no van a votar un Gobierno que amenace los derechos de los trabajadores".

Moyano también dijo que no le cree "a las encuestas que hablan de paridad" y confió en un triunfo del precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Por último, remarco que la "reforma laboral es flexibilizar y terminar con las conquistas de los trabajadores".