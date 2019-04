Julieta Kembler quedó afuera del panel de “Incorrectas”, el programa de Moria Casán, en las tardes de América TV. La periodista pasó por “Los Ángeles de la Mañana” y se refirió a su salida inesperada del ciclo de “La One”.

“No sé qué pasó, me fui de vacaciones y cuando volví avisé que ya estaba, me dijeron que espere y un día me llamó un productor y me dijo que ya no iba a estar más en el programa”, aseguró.