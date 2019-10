Mirtha Legrand tiene intenciones de seguir con sus ciclos en la pantalla de El Trece, incluso durante el verano.

“Todavía no sé, no tengo noticias. Me gusta ir a Mar del Plata”, dijo la Chiqui.

La conductora haría su programa sólo en enero y no está asegurado que haga el doblete del sábado por la noche y los domingos al mediodía.