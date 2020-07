Ilda Vega Weiss contó el caso de Fernando, un paciente que pudo recuperarse en ese centro de salud de Adrogué gracias a la transfusión de plasma. Por eso convocó a todos los vecinos que tuvieron Covid-19 y se recuperaron a donar.

Ilda Vega Weiss habla despacio. Parada en un pasillo de la terapia intensiva del Hospital Lucio Meléndez, relata el caso de Fernando, un paciente que estuvo internado con Covid-19 y pudo recuperarse gracias a la transfusión de plasma. Por eso mira a cámara y ni lo duda, envía un mensaje contundente: "Necesitamos que la gente que se recupere done".

El video que se viralizó en redes sociales ya tiene miles de reproducciones y cientos de compartidos. En él la doctora Vega Weiss, que es la jefa de terapia intensiva del Hospital, busca generar conciencia. Cuenta el inmenso trabajo que realizan los doctores y auxiliares en medio de la pandemia, y cómo un gesto desinteresado puede salvar una vida.

"Fernando fue hasta hace un ratito nuestro paciente. Un paciente que entró hace un mes en esta terapia, en malas condiciones generales y con una dificultad respiratoria. Cursó su enfermedad en este lugar, con dificultades, con ventilación mecánica, con drogas que lo ayudaron, y con un trabajo diario de él y nuestro, hoy pudimos darle el alta", relata.

En las imágenes se puede ver el momento en el que Fernando sale de la sala de terapia intensiva y es trasladado en silla de ruedas por un enfermero. En un instante, durante el trayecto, una médica le acerca a la distancia un teléfono celular y se escucha la voz de una mujer: "Hola, ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¡Dale, para arriba, que tenés que volver a casa!"

"Hoy pudimos hacer que volviera a ver a su familia en un video. Durante este tiempo, él estuvo aislado de su familia y, en estas condiciones, las familias no pueden visitar a sus seres queridos internados. Hoy lo volvieron a ver", contó la jefa de terapia intensiva.

Y continuó: "Esto es lo que hacemos todos los días, esto es lo que nos pone bien. Poder dar de alta a un paciente, este paciente es uno de los que recibió plasma, además de otros tratamientos. Este es el resultado de uno de los pacientes transfundidos".

Si bien se trata de un ensayo experimental, en la provincia de Buenos Aires la cantidad de pacientes que lograron recuperarse tras recibir una transfusión de plasma es muy alta. De todas maneras los especialistas son cautos, porque el tratamiento se administra a pacientes con cuadros de distinta gravedad y no se pueden comparar con placebos.

A pesar de eso, desde el Gobierno y muchos hospitales públicos no solo de la provincia sino de todo el país se pusieron al frente de la campaña para impulsar la donación de plasma.

"A veces el sentido de comunidad debería imponerse, necesitamos que la gente que se recupera done su plasma. Apelo a todos a los que vean este video que donen plasma", cerró Vega Weiss.

UNA EMOTIVA CARTA

No es la primera vez que un profesional del Hospital Meléndez se suma a esta campaña. Días atrás, Adriana Boutureira, técnica superior en hemoterapia e inmunohematología, publicó una emotiva carta a través de sus redes sociales para movilizar a donar.

"Hoy llegó al Meléndez de Adrogué, hospital público, plasma de paciente convaleciente. Quien recibió esta unidad, no posee obra social, no tiene prepaga. No tiene privilegios sociales y políticos. Es un ciudadano cualquiera... como vos, como yo", comienza el texto.

Hoy llegó al Meléndez de Adrogué, hospital público, plasma de paciente convaleciente.Quien recibió esta unidad, no... Publicado por Adriana Boutureira en Viernes, 26 de junio de 2020

"La transfusión de plasma de convaleciente Covid 19 no es la solución final para curarse de esta enfermedad. Es una terapia experimental que en esta y en otras enfermedades virales permitió salvar vidas, mientras se buscaba la vacuna o la cura", continuó.

A lo largo del posteo explica lo fundamental que está resultando este ensayo clínico y cómo se vuelve importante que los recuperados se puedan acercar a ayudar a los que aún están luchando contra la enfermedad. "Si padeciste covid y te recuperaste, podés salvar vidas", concluyó.