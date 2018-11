Mica Viciconte cuando salió de un ensayo en La Corte chocó su auto con un motoquero y tuvo que dirigirse directamente a la comisaría para declarar. Fue acompañada de su actual pareja, Fabián Cubero, porque tuvo que presentar todos los papeles del auto para verificar que esté todo en regla y además le hicieron el test de alcoholemia.

Fue un incidente menor, que le llevó una demora policial en la comisaría y según contó Carlos Monti en el programa de “Pamela a la tarde”, fue la propia Mica la que llamó al 911 porque el joven que manejaba la moto estaba herido y había quedado internado.

“Lo único que puedo decir es que choqué con una moto, yo no lo vi y él no me vio… el pibe está bien, tiene algo en un tobillo y ahora estoy acá… me secuestraron el auto“, dijo Mica Viciconte a un productor. Que no sea nada