El técnico afirmó que está aislado, en la concentración y cuidándose mucho, ya que es una persona de "alto riesgo" como consecuencia del infarto que tuvo años atrás. En materia de fútbol, no cree que los campeonatos se reanuden en el corto plazo

Mate, sol, caminata por el playón y limpieza. Mucha limpieza. Así transcurren los días de cuarentena Pablo Vico. El entrenador de Brown de Adrogué se aferra a su hogar y cumple a rajatabla las medidas impulsadas desde los diferentes organismos nacionales y provinciales. Eso sí, nada de ver noticieros: "No asustan mucho las noticias", manifestó.

Los fines de semanas sin fútbol son un vacío enorme para los aficionados del mundo de la pelota. Pero no queda otra que quedarse en casa pensando en que la epidemia, tarde o temprano, pasará. "En lo personal trato de cuidarme mucho, de tanto en tanto salgo un ratito de la concentración a caminar por el playón desolado (ese mismo que los días de partidos se convierten en abrazos y fotos para un hombre que se ganó el cariño de los futboleros), tomar un poco de aire, algo de sol y vuelta a adentro", le comenta a La Unión.

Con respecto a la pandemia que tiene el vilo al mundo, el Bigotón instó a tomar conciencia, ya que parte de la población todavía no tomó dimensión de lo que se está viviendo. "Salir no salgo a ningún lado. ¿Si hay gente irresponsable? Sí, por supuesto, pero si no toma las medidas preventivas que les sugieren que hagan lo que quieran. Yo soy de respetar las normas, porque soy una persona de alto riesgo por el infarto que tuve", acotó Vico.

Y agregó: "Noticieros no miro, me asustan las noticias que están circulando. Entiendo el tema, pero no, prefiero escuchar música, ver algún partido viejo, alguno de Brown que quiera recordar. Y limpio toda la concentración con cloro, alcohol, es una forma de ayuda y estar entretenido con algo. Manteniendo un orden de las cosas que hago diariamente".

Claro que de fútbol también habló. De su plantel en particular y el futuro del fútbol argentino en general. De lo primero dijo: "Los jugadores de Brown tiene un plan de trabajo que cumplen al pie de la letra. Cada uno se encarga de pasar los videos al profe que está a cargo de darles la rutina. Y creo que esto va para largo. Ojalá tomemos conciencia".

De la vuelta del fútbol en el corto plazo, Vico no tiene demasiadas esperanzas: "Dios nos ayude y todo esto pase rápido, que encuentren una solución. Se puso una fecha tentativa, pero no creo que empiece en abril. Es muy grave todo lo que está pasando".