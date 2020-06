Se destacó en el Evergrande Cup de China, en el que fue la figura del torneo, luego tuvo su paso por la Selección sub-17, y ahora fue promovido para entrenar en la primera del Taladro. "Cuando me lo informaron, sentí orgullo y mucha felicidad", remarcó.

“Soy un jugador muy ofensivo, que de mitad de cancha hacia adelante puedo hacer mucho daño, pero también me gusta meter pases filtrados y en el uno contra uno me siento muy bien”. Así, con esta seductora carta, se presentó el mediocampista creativo Matías González, una de las promesas de Banfield, que desde el 1 de julio cumplirá uno de sus sueños y empezará a entrenar con el plantel profesional del Taladro. “Me sorprendió la noticia, pero también era algo que estaba buscando, esforzándome al máximo en todas las competencias”, remarcó, claro y contundente.

Esta noticia la recibió de parte del entrenador Javier Sanguinetti, que ya tomó la posta de Julio Falcioni y comandará los destinos del equipo en la próxima temporada. Y cuando lo escuchó de la voz del técnico, no lo podía creer. “Las sensaciones fueron muy lindas. Apenas me llamó y me lo informó, sentí un gran orgullo y mucha felicidad”, señaló, emocionado, durante una charla con La Unión.

Esa charla telefónica, en la que -según contó- Sanguinetti le dijo que le veía “mucho potencial”, es el premio al trabajo realizado y al crecimiento que tuvo en el 2019, el año de la consolidación, en el que fue la figura de Banfield en el subcampeonato logrado en la Evergrande Cup de China y se ganó un lugar en la Selección Argentina sub-17, como así también en la Reserva del Taladro, donde rápidamente se destacó por su talento y el buen juego.

“Todo eso provocó un click. No sé si fueron indicios de que estaba cerca de cumplir mi sueño, pero sí me dio la fuerza para meterle con todo, porque sabía que estaba haciendo bien las cosas y que la chance iba a llegar en algún momento”, señaló este joven, de 18 años, al que algunos comparan con James Rodríguez y tiene como referente a Jesús Dátolo, ya que “es uno de los grandes jugadores que sacó Banfield”, sin olvidar a Lionel Messi y Paulo Dybala, a los que califica como “jugadores de otro planeta”.

Este sueño que empieza a cumplir esta joven promesa del Albiverde se inició en Tandil, su ciudad natal, y más específicamente en Defensores del Cerro, el club de su barrio y al que define como “el mejor de todos”. Allí jugó desde los cinco hasta los 10 años para luego pasar a Gimnasia y Esgrima, donde estuvo dos años más y al que también quiere “mucho”, ya que le dio el “pie” para dar el salto. Y por eso, luego de pasar con éxito una prueba que se realizó la entidad sureña en la ciudad serrana, se incorporó a las Inferiores del Taladro para estar más cerca de su gran deseo.

“Mi sueño es debutar en primera, pero primero trataré de hacer las cosas lo mejor que pueda, como lo vengo haciendo. Me encantaría debutar en este club y lograr grandes cosas en esta institución”, concluyó González, la nueva joya de la cantera del Taladro.