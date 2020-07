Como hace un año, cuando fue pretendido por Hernán Crespo, el delantero que no renovó con Defensa y Justicia es noticia otra vez por Peña y Arenales para reforzar el plantel.

El delantero Fernando Márquez vuelve a estar en el radar de Banfield para reforzar el plantel que ahora conducirá Javier Sangunetti. El ex Defensa y Justicia es el apuntado por el cuerpo técnico para suplir la falta de gol que aquejó al equipo en los últimos partidos.

Hace exactamente un año, el "Cuqui" estaba en la consideración de Hernán Jorge Crespo, por aquél entonces entrenador del Taladro. Por Márquez fue por quién más se insistió, cuando se fueron descartando los nombres del internacional chileno Mauricio Punilla, el uruguayo Diego Vera, Claudio Spinelli y Enrique Triverio, entre otros.

Márquez, en ese momento volvió a Florencio Varela después de un paso el Johor Darul Takzim F.C. de Malasia. Y definida su situación contractual, continuó en el plantel del Halcón, que dirigía Mariano Soso, hoy DT de San Lorenzo.

Banfield busca un centro delantero de experiencia. Y sabe que en el santafecino de 32 años tiene un hombre de esas características. Además, está libre, por lo que las negociaciones no serían tan difíciles. Por el momento es un rumor, pero la puerta está abierta.

El "Cuqui" vuelve a sonar por Banfield, como días pasados lo fue Luciano Pons, aunque este último tiene varios clubes interesados en sus servicios e inclusive desde Chile y Colombia se hicieron eco por el exgoleador de San Martín de Tucumán en la Primera Nacional.

En los clubes en los que estuvo, Márquez dejó su impronta goleadora: 10 en Unión de Santa Fe; 32 en Crucero del Norte, 20 en Belgrano de Córdoba; 17 en sus dos ciclos en Defensa y Justicia y siete en el club malayo, donde apenas disputó 10 encuentros.

"Hace casi 1 mes finalizó el contrato que mantenía con Defensa y Justicia. No me iba a ir sin agradecer lo feliz que he sido jugando con esta camiseta. Gracias a los utileros, empleados de cocina, mantenimiento de canchas, habitaciones y dirigentes por hacerme sentir tan bien e importante", expresó el delantero en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Principalmente gracias a mis compañeros en estos dos años y medio en el club porque gracias a ellos he podido alcanzar objetivos que son muy difíciles de hacerlo. Voy a extrañar todo lo que viví allí. Los abrazo muy fuerte a todos".

Borrón y cuenta nueva. Se cerró una etapa, pero se abrirán nuevos caminos en el futuro futbolistico del "Cuqui" Márquez. ¿Algunos de ellos conducirá a Peña y Arenales?