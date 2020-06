Marcelo Tinelli confirmó este domingo se separación de Guillermina Valdés, tras ocho años de relación y con un hijo en común, y Luis Ventura le ofreció un lugar en su casa, en Lanús.

“Yo ya le dije a Marcelo ‘si te falta una camita acá en Lanús la tenés’. Si supieran la cantidad de amigos que pasaron por este departamento...”, dijo el periodista en tono jocoso.

A pesar de su sólo pasaron uno días, Ventura ya aseguró que conductor tiene algunas candidatas. “Dos del mundo del espectáculo y una millonaria. Ya te lo digo. Si las versiones son ciertas o no yo, no lo sé, no puedo confirmarlo”, detalló además.