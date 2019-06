Lizy Tagliani fue demorada en el aeropuerto de Israel y le retiraron el pasaporte cuando llegó a ese país para ser parte de “Por el mundo”, con Marley.

“Buen día, creo que no paso migraciones jajajjajaja ... me sacaron el pasaporte y me mandaron a esta oficina”, tipeó en las redes sociales. "Finalmente, he sido liberada. Acá estamos. 'Por el mundo' se hace", explicó con buena onda después.

Lizy es la invitada de la edición del programa del domingo con Marley y con Mirko, claro.