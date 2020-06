El back surgido de Pucará vestirá la camiseta del Valence Romans de la Segunda División. Dos semanas atrás había sido convocado por Mario Ledesma para el plantel de Los Pumas pero sin cronograma de actividad decidió partir.

Lucas Mensa, una de las grandes promesas del rugby nacional, decidió abandonar el ámbito local y vestirá la camiseta del Valence Romans de la Segunda División de Francia.

El back surgido de Pucará pegará nuevamente el salto al deporte en Europa tras firmar un contrato por dos años. “Lucas fue el invitado sorpresa de la última Copa Mundial en el seleccionado argentino, después de un partido de preparación muy convincente contra Sudáfrica. Es un jugador explosivo al que le gusta jugar en espacios pequeños. También es un defensor formidable, muy dotado técnica y físicamente“, señaló Christophe Espinas, DT del elenco francés.

Con 24 años, su pase al rugby europeo es el segundo en su carrera ya que anteriormente había tenido una prueba en la academia de Clermont. “Cuando me encontré con la situación de quedarme sin contrato en la UAR y la incertidumbre de no saber cuándo podía volver a jugar, decidí empezar a buscar alguna oportunidad afuera. Acá mi panorama no era claro, surgieron algunas alternativas y ésta es la que más me cerraba”, expresó Mensa.

[RECRUTEMENT] Chère #TEAMVRDR, nous sommes très heureux de vous annoncer notre septième recrue pour la saison 2020/2021 : Lucas Mensa s'engage pour 2 saisons avec les Damiers ! pic.twitter.com/BJMXxSuvYK — VRDR rugby (@VRDRrugby) June 4, 2020

Esta decisión del rugbier de Burzaco se da en el marco de una pandemia que lo tenía paralizado deportivamente. Hacía dos semanas había sido convocado por Mario Ledesma para sumarse al plantel de Los Pumas pero al no haber ninguna previsión del regreso a los entrenamientos del equipo, Mensa decidió aprovechar la oportunidad en Europa y probar suerte.

En Jaguares tampoco era una opción potable ya que el DT Gonzalo Quesada lo había relegado a la Superliga Sudamericana de Rugby que juega Ceibos, la nueva franquicia profesional de la UAR.

En Pucará deja una huella interesante: jugó 53 encuentros con la camiseta Roja, totalizando 46 por el Top 12 (con 15 tries) y siete por el Nacional de Clubes (anotando cuatro tries).