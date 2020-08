El futbolista de Primera, Matías Mansilla, y el empleado del club, Héctor Gómez, pudieron recuperarse sin inconvenientes tras pasar 14 días, y volverán a hacer vida normal.

En el Club El Porvenir se habían hecho públicos dos casos de Coronavirus que habían afectado a Matías Mansilla, futbolista del equipo de Primera División, y a Héctor Gómez, empleado de la institución. Por estas horas, ambos recibieron el alta médica y se recuperaron favorablemente.

La buena nueva llegó en días consecutivos tras cumplir con un aislamiento de dos semanas. Gómez había sido el primero en contagiarse y fue trasladado al Hospital Oñativia de Rafael Calzada mientras que Mansilla, junto a su familia, realizó la cuarentena total en su casa ya que todos los integrantes de su círculo también se encontraban infectados de Covid-19. Ninguno revistió mayores inconvenientes más allá de los síntomas propios de la pandemia como son los dolores de cabeza, corporales, la pérdida de olfato y gusto y la fiebre.

“Ya estamos todos bien en mi casa y empezando a rehacer una vida normal después de cumplir los 14 días. En lo personal ya estoy saliendo a correr y haciendo pasadas para recuperar estos días”, comentó el futbolista que había dialogado con La Unión, apenas se hizo público el contagio.

Una cuestión importante para tener en cuenta en aquellos que sufrieron Coronavirus es que, tras recuperarse, pueden ser donantes de plasma, clave para salvar la vida de otras personas que están en tránsito de la enfermedad. “Me encantaría donar e incluso averigüé pero como me hice un tatuaje me dijeron que, por lo pronto, no voy a poder. Tengo que esperar seis meses. En ese caso, lo haré cuando pueda”, detalló Mansilla.

El club fue uno de los más afectados por la pandemia en el fútbol argentino. Además de estos dos casos, hubo otros tres en futbolistas de las Divisiones Inferiores aunque, en todos, la recuperación fue satisfactoria, donaron plasma y han regresado a su vida cotidiana.