Los maestros completarán una nueva jornada sin clases en rechazo al aumento del 2% propuesto por el Gobierno de María Eugenia Vidal.

A 13 días del cierre del ciclo lectivo, los docentes volverán a realizar un paro en la provincia de Buenos Aires en rechazo al aumento del 2% propuesto por el Gobierno de María Eugenia Vidal en la reunión paritaria del miércoles de la semana pasada.

La medida fue convocada por el Frente de Unidad Docente, que integran la FEB, Suteba, Sadop, Amet y Udocba, en medio del extenso conflicto que mantienen desde principios de año y que amenaza con extenderse incluso en 2019.

En la última reunión paritaria, el Ejecutivo bonaerense propuso un incremento de $108 en el salario básico de un maestro de grado y $205 sobre el sueldo de bolsillo, para redondear un 32% en lo que va del año, más el pago de un bono de $7000.

Los gremios rechazaron la propuesta por considerar que se trata de una suba “15 puntos por debajo de la inflación” estimada para este año y volvieron a criticar a la gobernadora por “llevar adelante una política de ajuste” y “no respetar a los docentes”.

Se trata del día número 27 sin clases, por lo que los alumnos de las escuelas públicas habrán tenido un año con un mes fuera de las aulas por culpa del conflicto.

Desde el Gobierno volvieron a resaltar que no comprenden la postura de los maestros, porque, según su punto de vista, la suba salarial ofrecida es el 37,7% si se suma el presentismo –que no cobran todos– y los $210 de material didáctico, y del 42,3% si se le agrega el bono que, no obstante, tiene carácter no remunerativo.