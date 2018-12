Salen este lunes a las 11 del cuartel ubicado en Saavedra 46 para pasar por las calles del centro de Lomas y de Banfield con el objetivo de recolectar las cartas de los nenes y regalar caramelos.

Como todos los años, los Bomberos de Lomas demuestran su vocación de servicio hacia la comunidad, también en las Fiestas. A bordo de una autobomba en un evento organizado por ellos, Papá Noel recorrerá este lunes las calles de Lomas y de Banfield para recoger las cartas de los chicos, sacarse fotos y repartir caramelos, un verdadero clásico que las familias lomenses esperan y disfrutan desde 1999.

A las 11, de la mano de los Bomberos Voluntarios, Papá Noel sale del Cuartel Central, ubicado en Saavedra 46, Lomas Oeste, para recorrer el centro comercial local y después ir hacia Maipú. Laprida y Meeks es un punto clave en la recorrida.

Por la gran cantidad de gente que se acerca, suele extenderse la parada de la autobomba para que los chicos se lleven sus golosinas y puedan darle las cartas con sus pedidos para la Nochebuena.

El recorrido concluirá pasado el mediodía en el Hospital Gandulfo de Lomas (Balcarce 351), donde se entregarán juguetes a los niños hospitalizados con el fin de poder hacer más llevadera su estadía durante la víspera de Navidad.

Con casi 20 años de historia y tradición, este recorrido que siempre convocó a miles de vecinos, tuvo como testigos a varias generaciones de lomenses.

“Era un clásico acercarnos a ver a Papá Noel en esa autobomba roja gigante. Y esa sirena, que hacía que mi corazón palpite cada vez más fuerte. Recuerdo que no me importaban los caramelos, sólo quería que reciba mi carta y que me mire o me toque la cabeza. La mayoría de los años lo conseguí. Volvía feliz a casa”, remarcó Agustina Locco, vecina de Banfield, de 29 años.

VISITAS ESCOLARES. Durante el año, los Bomberos organizaron charlas en escuelas y recibieron la visita de los alumnos en el cuartel principal. Los chicos conocen las autobombas y los materiales que se utilizan. También aprenden los números de emergencias a través de juegos didácticos