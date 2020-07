El delantero no renovó contrato con el Tricolor y es el undécimo jugador que se marcha del club. A pesar de que su deseo era continuar, dijo que comprende los motivos de su salida.

Brown de Adrogué se desprendió de un nuevo jugador en las últimas horas. El delantero Matías Alejo Linas no formará parte del próximo plantel que conduce Pablo Vico. El exLos Andes había llegado como refuerzo al Tricolor, y fue uno de los que más partidos acompañó a Tomás Molina en la zona de ataque. Pero el club debe acortar su presupuesto por las consecuencias de la pandemia y el nacido en Remedios de Escalada pegó el portazo.

"La verdad que la idea era seguir, pero bueno, no me sorprendió la decisión por toda esta situación que se desató y por la cuál los clubes deben tomar medidas firmes, además de que no se sabe que pasará a futuro con la suspensión de los torneos. Por ese lado entiendo que esto podía pasar", expresó el atacante en diálogo con La Unión.

Si bien se elaboró un protocolo en éstos últimos días para la vuelta a los entrenamientos, el fútbol en sí no tiene fecha de regreso, ya que quieren que sea con todos. Y eso contrasta con la realidad de los futbolistas que quedaron en libertad de acción a partir del 1° de julio.

"No sé que voy a hacer. Uno sabe que hasta que no haya una solución y se aclare si en este semestre se volverá a jugar, será difícil encontrar club. En ese sentido tengo que tener paciencia y tomármelo con calma. Hasta ahora el preparador físico de Brown (Agustín Galeota) se ha portado de maravillas con todo el plantel entregándonos las rutinas de trabajo. Pero ahora tendré que buscarme una personal", manifestó Linas sobre su futuro.

En los 21 partidos que se disputaron de la temporada, Linas fue titular en nueve, en cuatro ingresó y en otros tantos estuvo en el banco. No fue convocado en otros cuatro encuentros, que coincidieron con la intervención quirúrgica en los meniscos. Le hizo un gol a Almagro.

"Esperaba dar mucho más, pero se dio así, no tuve quizá continuidad en el rendimiento y en la cantidad de partidos que necesitaba, la lesión fue un paso atrás porque otra vez tuve que arrancar de cero, pero siempre tuve esperanzas y posibilidades para lo que vendría".

La baja de Linas se suma a otros tres delanteros: Mauricio Carrasco, Felipe Cadenazzi y Cristian Amarilla. Además, hay que destacar que Gastón Grecco se retiró del fútbol al finalizar la primera rueda. Por el momento, Tomás Molina es el único atacante del plantel, que ya perdió un equipo entero contabilizando a los que no renovaron contrato.