A falta de una fecha para que termine el torneo, el Granate se consagró venciendo a Estudiantes de La Plata por 4 a 2 en el Sur. Es la tercera vez en la historia que logra el título.

Lanús es una de las grandes canteras del fútbol argentino y lo demuestra año a año con decenas de juveniles esparcidos por equipos de todas las categorías. Ahora también le suma títulos a su trabajo.

La Reserva se consagró campeona esta mañana en el Sur tras vencer a Estudiantes de La Plata por 4 a 2 en un partido vibrante.

A falta de una fecha para la finalización de la Superliga, el equipo de Rodrigo Acosta dio vuelta el resultado y festejó. Al finalizar el primer tiempo perdía por 2 a 1 (Gonzalo Torres había marcado para el Grana). Pero en el segundo, con una gran actuación del juvenil Lucas Varaldo anotando tres goles, la remontada se hizo realidad y los pibes pudieron festejar. En las otras canchas, ni Boca ni Independiente ganaron lo que le posibilitó al Grana la celebración.

Lo curioso es que el año comenzó de forma adversa, con una victoria sobre las primeras siete presentaciones. Sin embargo, los Granates supieron levantar su rendimiento de forma notoria, e incluso hilvanaron una racha de seis triunfos al hilo entre las fechas 8 y 13.

Esta es la tercera vez en la historia que el club obtiene el título en la categoría Reserva. Anteriormente lo había logrado en la temporada 1997/98 (con Zubeldía de protagonista) y en la 2010/11.

“Nos pone muy contentos lograr este título. Lanús me dio todo, me cambió la vida y poder devolverle al club algo de esto no tiene precio. Siento una alegría inmensa”, dijo el DT Acosta, hermano del Laucha. “Hay mucha gente que trabaja para que esto sea una realidad. Este es un proyecto que se sostiene por dirigentes, jugadores, familia. Todos ponemos el escudo por sobre cualquier cosa”, agregó.

Por su parte, Nicolás Russo, presidente del Granate, valoró: “Muchos de los pibes que juegan el torneo de Reserva hoy son titulares en la Primera de Lanús y, sin embargo, este equipo no perdió el nivel. Es un gran trabajo de todos, con Rodrigo a la cabeza”.