En medio de momentos bien diferentes, Lanús e Independiente se miden este viernes desde las 17.10 en Rosario por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

El Granate llega muy motivado por los buenos resultados que viene consiguiendo y por rendimientos altos del equipo. Más allá del triunfo con Talleres en la última fecha de la Superliga, no pierde desde el arranque del torneo ante River (con cuatro triunfos y tres empates, además de otra victoria en Copa Argentina), toda una señal del gran momento que atraviesa.

El Rojo, en cambio, no logra levantar cabeza y Sebastián Beccacece está en la mira de los hinchas. Viene de dos derrotas consecutivas en la Superliga (y de quedar afuera de la Copa Sudamericana unas semanas atrás) pero, en las últimas unas horas, la dirigencia le brindó apoyo reafirmando que tiene contrato con el club. Lo cierto es que el rumor de que una derrota lo alejaría del cargo está presente.

Respecto a los equipos, Zubeldía no haría modificaciones en relación al once que ganó en Córdoba. El juvenil Alexandro Bernabei seguiría en el once ya que Lautaro Acosta todavía no está al 100% desde lo físico.

En Independiente, Lucas Romero se entrenó de manera diferenciada por la lesión muscular que arrastra desde el sábado y está en duda para ocupar un lugar en el banco. Su lugar será ocupado por Nicolás Domingo.

Además, hay dos dudas: en el lateral izquierdo, donde compiten Gastón Silva y Juan Sánchez Miño, y sobre el posible retorno de Gastón Togni (volvería tras recuperarse de una rotura de ligamentos) en lugar de Sebastián Palacios, quien fue titular en la derrota del sábado ante Argentinos.

Probables formaciones

Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Placido, Ezequiel Muñoz, Lucas Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignon, Marcelino Moreno, Carlos Auzqui, José Sand y Alexandro Bernabei. DT: Luis Zubeldia

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Sánchez Miño o Gastón Silva; Pablo Pérez, Nicolás Domingo y Andrés Roa; Domingo Blanco, Silvio Romero y Sebastián Palacios o Gastón Togni. DT: Sebastián Beccacece.

Hora: 17.10 (TyC) / Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell's Old Boys) / Árbitro: Néstor Pitana