Diego, entrenador, y sus alumnos Melina Escobar Geloz, Pablo Acosta y Ariel Ramírez fueron premiados en diferentes rubros por la World Pugilism Commission.

Tres boxeadores, alumnos de la Escuela La Bestia Sanabria, junto con su entrenador, fueron galardonados por la WPC (World Pugilism Commisson) en la tercera edición que el organismo reconoce a los pugilista nucleados en su entidad.

Diego Sanabria, Melina Escobar Geloz, Pablo Acosta y Ariel Ramírez fueron los que recibieron las distinciones en sus respectivos rubros. Hubo premios para boxeadores/as profesionales y amateur, jueces, dirigentes, técnicos y muchos más.

La Bestia Sanabria recibió el diploma como reconocimiento a su trayectoria dentro del deporte. El púgil de Lomas de Zamora, que prepara alumnos en su gimnasio de Villa Independencia, no ocultó su alegría por la distinción. "En mi caso significó algo lindo, más en estos momentos que estamos pasando. Qué se acuerden de uno es importante siempre, más ara todo lo que dejé para el organismo. Soy uno de los que más títulos tiene, por eso soy considerado multicampeón, porque soy el primer boxeador que está ahí desde hace muchos años y se consagró con siete títulos en total, que hoy nadie tiene. Es muy lindo el reconocimiento a la trayectoria y por la cantidad de peleas que uno tiene. Con 85 peleas como profesional es un largo camino recorrido y a la expectativa de hacer el retiro con el broche de oro que sería el título mundial", reconoció en diálogo con La Unión.

En tanto, Melina Escobar Geloz fue distinguida como revelación femenina. La ex bailarina, nacida en Lomas de Zamora, donde reside actualmente tras pasar su adolescencia en Guernica, también dejó su testimonio. "La verdad que necesitaba algo así. Más allá de que estuve haciendo el gimnasia en mi casa que me quedó súper me venía replanteando que iba a pasar conmigo porque es muy difícil llegar al nivel de competencia que tenía. Si bien es de alto rendimiento, me falta mucho todavía. Va a hacer comenzar todo de vuelta. Viendo la pelea de Maravilla Martínez y digo 'si ellos están así que son del primer nivel que nos espera a nosotros los mortales'. Pero bueno, fue una linda sorpresa, una alegría, porque la verdad venía bastante como, no peleada con el boxeo, pero cuestionándome un montón de cosas como seguir o no", comentó quién es admiradora de Marcela Acuña.

Y agregó: "Le quiero dedicar el premio a mi familia que me apoyó un montón, mis papás, hermanos, mi hijo, mi marido. A Diego y mis amigos".

Otros boxeadores de la Escuela La Bestia galardonados fueron Pablo Cala Acosta (premio Puños de Fuego) y Ariel El Macho Ramírez (premio al que más combates realizó en el año). Sobre éste último Sanabria acotó: "Como amateur un futuro grande, estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos, allá ganó el Guantes de Oro e hizo una larga carrera. Como profesional también lleva bastantes peleas, hasta llegó a pelear conmigo. Lo sorprendió que le dieran este reconocimiento, pero él dónde lo llaman va y pelea".