Eliana Rosas se enteró que tras el cierre de una fábrica quedaron en la calle varios animalitos. Un día pasó por allí y los vio acurrucados, a la intemperie y sufriendo las bajas temperaturas. Enseguida hizo uso de sus contactos y hoy cuentan con sus propias cuchas para dormir.

El amor puro hacia los animales es lo que más moviliza a Eliana Rosas, la vecina de Llavallol que no sólo se encarga de ayudarlos, también concientiza sobre la importancia de la castración y la responsabilidad que significa adoptar a un perro o a un gato.

Por eso, la realidad de los animales maltratados y abandonados no pasa inadvertida para ella. Así fue cuando se enteró que tras el cierre de una fábrica de tornillos de Llavallol, cinco perros que vivían allí quedaron en la calle y aunque enseguida recibieron el apoyo de los vecinos fue Eliana, quien al pasar por allí los vio acurrucados, a la intemperie y decidió buscar ayuda para que tengan un lugar para dormir.

Consiguió las cuchas gracias a las personas solidarias que como ella se dedican a colaborar con los animales que han sufrido el abandono, Un vecino se encarga de alimentarlos junto a una señora del barrio y el señor fue quien la autorizó a colocar en la puerta de su casa cada una de las cuchas.

"Hay mucho abandono por la pandemia y lo que sucedió con estos cinco perritos es parte de eso porque ellos vivían allí y desde marzo quedaron en la calle. Por suerte hay vecinos solidarios que los alimentan, pero ojalá puedan encontrar un hogar", contó Eliana sobre la realidad a la que se enfrenta a diario.

El compromiso de Eliana para con los animales es de toda la vida. Ella es conocida en su barrio por la labor que realiza a diario. Junto a su marido, Jorge Olivari van todos los días al Parque Municipal de Llavallol para alimentar a tres perros que viven allí, también víctimas del abandono.

Ademas, hace cinco años que Eliana es parte de un grupo de Facebook que se llama Difusión Animal Llavallol y también gracias a las amigas que creó allí logró ayudar a muchos perritos.

"El apoyo de la familia es fundamental. Por suerte mi marido me acompaña siempre, porque a mi me nace ir a ayudar cuando me entero que un animal está sufriendo. Es una labor difícil porque la realidad es que también me hace sufrir, pero poder cambiar aunque sea un poco la vida de un perrito que fue abandonado, maltratado es lo que más me reconforta", aseguró Eliana, quien además tiene cuatro perritos en su casa. Todos rescatados.

Los perros del Parque Municipal están castrados y vacunados porque para Eliana es fundamental que la gente entienda que hay que responsabilizarse de un animal en todo sentido, sobre todo para que sean saludables. "Ellos están viviendo en el parque y por ellos y las personas que pasan por allí, tienen que estar vacunados".

Cada tarde los perritos del parque esperan a la pareja que se acerca para darles de comer. "Nos reciben con una alegría inmensa, ellos están acostumbrados a vivir ahí, pero sería bueno que encuentren un hogar. Lamentablemente yo no tengo el espacio para poder tenerlos, pero me encantaría", contó.

El sueño de Eliana es llegar a tener un refugio en algún momento para poder sacar a muchos de los perritos de la calle. "Ojalá todos tomen conciencia de lo que significa la adopción responsable porque es fundamental para terminar con el abandono y el maltrato animal", pidió y resaltó que gracias a su labor se ha encontrado con muchas personas que realizan un trabajo constante y solidaria para ayudar a los "sin voz". "Jamás olvido a las personas buenas y que me dieron una mano. Tenemos que valorarlas y ayudarlas a continuar con su labor".

Para colaborar con Elinan enviar un mensaje privado a Facebook/Eliana Rosas.