Como ocurrió en febrero y en marzo, los trabajadores de la empresa volvieron a tener problemas con el cobro de abril e iniciaron una medida de fuerza hasta que se regularice la situación.

Los trabajadores de la línea 141 decidieron iniciar una medida de fuerza luego de que no cobren el salario correspondiente a abril.

La situación se hizo pública a través de un comunicado que elevaron los delegados en el que afirman que” durante febrero y marzo” también había habido inconvenientes con el pago de los sueldos. Además sostienen que existe “una fuerte presencia policial en las cabeceras de trabajo” a partir de la medida de fuerza.

“Luego de la fusión de la ex línea 36 con la línea 141 los problemas en relación a las condiciones de trabajo se han profundizado, no se cuenta con la ropa adecuada, hay falta de herramientas para garantizar las tareas de taller. En el marco de la pandemia la desinfección no se garantizó de manera adecuada por la empresa, existe una mala frecuencia del recorrido entre otras situaciones. De hecho la Línea 141 ha sido la que más colectivos usados adquirió durante 2019 para mantener su flota”, explican en el comunicado en el que se indica que la línea estuvo “gerenciada por el grupo plaza en manos de Cirigliano, actualmente Mayo SATA”, quien argumenta “falta de pago de subsidios”.

Este transporte público conecta Albertina, Puente de La Noria con Capital: Flores, Palermo y Puente Pacífico. Toma Camino Presidente Juan Domingo Perón, luego Azamor, Claudio de Alas, Quesada, Tabaré y Homero hasta Bidazoa, todas calles de Lomas de Zamora. Transporta diariamente alrededor de 38 mil usuarios que “hoy no pueden hacer uso del servicio por razones ajenas a los trabajadores”.

“La situación se vuelve desesperante para las casi 270 familias que nuevamente se ven privadas del salario en un contexto crítico para todos los trabajadores esenciales que se encuentran en la primera línea realizando tareas durante la cuarentena”, cierra el comunicado.