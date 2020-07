El reconocido cantautor contó cómo fue el paso a paso para ponerle música a "Esperanza", una creación del artista cubano Alexis Valdez. Y les dio un mensaje a los vecinos que están "tristes o con miedo" por la pandemia.

"La esperanza viene con la magia. Aparece mi mujer con la letra y me pareció espectacular", cuenta Piero a La Unión sobre cómo le llegó a sus manos esta creación de Alexis Valdez, un actor, director y músico cubano que vive en Miami.

El cantautor que tuvo su paso por Banfield en su infancia, contó que le pidió al Valdez hacer la música de su canción, pero el cubano tenía los mismos planes. "Me quedé medio tristón y pasaron unos días, yo no me saqué la letra de la cabeza esos días, y me llama y me dice: ¿no querés que la grabemos juntos?", recordó. Así fue cómo apareció esta hermosa canción juntada con la letra.

El trabajo no fue fácil, "en pandemia había que buscarle la vuelta, pero el resultado está increíble". "La gente está enganchada, hay muchas historias que desprenden de la letra que nunca había escuchado, esto realmente es algo especial y si mínimamente el que lo escucha se sintoniza con la letra, se va a emocionar o se va poner a llorar y si llora lo vale", remarcó Piero.

Por último, el artista le envió un mensaje a los que la están pasando mal en esta pandemia. "Esperanza ara todos que están esperando y mucha gente que está triste y con miedo y con razón porque no están las puntas claras. Que no decaiga", cerró.