Eduardo Agustín es dueño de más de 230 casacas utilizadas por jugadores del Taladro en todas las épocas. Entre sus reliquias cuenta con más de una docena de “Garrafa” y otras tantas de los grandes ídolos del club.

Esta nota inicia con una pregunta para el lector fanático de Banfield. ¿Qué tan feliz sería si pudiera tener una camiseta usada por “Garrafa” Sánchez? ¿Mucho, no? Ahora la propuesta es imaginar cuánto más contento puede estar un fanático que tiene una docena de ellas con el 10 en la espalda: es incalculable. Bueno, existe alguien que las tiene.

Eduardo Agustín es coleccionista de camisetas del Taladro y dueño de reliquias de este tipo entre sus más de 230 casacas. Su historia se remonta a principios de los ‘80 cuando su tío le regaló la primera camiseta. Unos años después empezó un acopio de antología que no se detendría jamás. “Vengo de familia banfileña y me trasladaron la pasión por los colores. Empecé a coleccionar y con el tiempo me puse exquisito y solo guardé las que hubieran sido usadas por jugadores en la cancha”, contó.

Esa colección, incluso, llegó a ser más grande pero con canjes se fue achicando. “He cambiado dos o tres camisetas por una sola porque realmente era buena y lo valía. Cada una tiene su historia”, agregó.

Las de Garrafa son las que más llaman la atención por tratarse del ídolo máximo de esta época: tiene las del ascenso de 2001, varias de Primera y las de la Copa. Pero también hay otras que hacen temblar las piernas. “Yo soy del ‘76 y las camisetas de los equipos de los ‘80 son las que guardo con más cariño: las de “Pampa” Orte, “Cabezón” García o Marcelo Benítez, están en primera fila. Después tengo camisetas de los ‘60, y ‘70 que las aprecio mucho porque la mayoría fueron regaladas por hijos, nietos y sobrinos de jugadores de Banfield de esa época y que ellos mismos me decían: ‘en vez de tenerla yo tirada en un cajón, prefiero que la tengas vos que la cuidas y la vas a saber apreciar más’”.

Cada casaca tiene una anécdota detrás: viajes, gastos, paciencia e insistencia. “Las que busqué como loco y me costaron una fortuna conseguir fueron las Adidas de Supermercados Dumbo y hay otras de los ‘80 que las estoy tratando de ubicar desde que arranqué. He ido al Interior del país solo a buscar camisetas o he llamado a alguna persona 25 veces para que me la dé. He hecho de todo”, contó.

La más vieja de su colección es una utilizada por el “Mono” Zárate en la temporada ‘62 aunque entre las que más le gustan aparece una del “Bicho” Flota del ’73. “Tengo una habitación entera en mi casa con las camisetas, guantes, balances antiguos, revistas, cualquier cosa de Banfield”, detalló. Incluso, entre esos objetos valiosos, hay unos botines utilizados y firmados por James Rodríguez, el jugador más caro de la historia del Taladro.

Una curiosidad del vestuario de Banfield es la variedad de diseños y colores. “Es un club con mucho modelo extraño de camiseta. Mil rayitas, bandas, horizontales, verticales, rombos, degradé y en colores rojo, azul, naranja, negro, verde, blanco y violeta, además de marcas que muchos no saben que usamos como Olimpia en el ‘80 o Topper en el ‘81”, indicó.

Por estos días y para poder compartir su colección con los fanáticos, Agustín armó una cuenta en Instagram (@museo_banfield) en donde todos los días publica modelos. La idea es, en algún momento, donar este material para que el club tenga su propio museo y los hinchas puedan disfrutarlo en persona. “He hablado con historiadores, ex jugadores y fotógrafos. Me gustaría en un futuro que el club tenga un espacio con todo esto”, aseveró Eduardo quien ya pudo tener una experiencia cercana cuando exhibió gran parte de su colección en el festejo por los 120 años del Taladro en el Florencio Sola.