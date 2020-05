El goleador del Granate, a quien se le vence su contrato el 30 de junio, habló de su futuro, de la idea de "abandonar" y también cargó duro contra los dirigentes del fútbol argentino.

Luego de que Luis Zubeldía extendiera su contrato hasta diciembre del 2021, Lanús no pierde el tiempo y ahora se enfocará de lleno en la renovación de uno de los máximos ídolos del club: José “Pepe” Sand, que es el máximo goleador de la historia granate y todavía no sabe cuál será su futuro inmediato en el club sureño.

El correntino, a días de cumplir 40 años y con un contrato que vence el 30 de junio, deslizó que “seguramente esta semana” tenga una reunión con los dirigentes para resolver su futuro, aunque resaltó que la idea de “abandonar” también ronda en su cabeza, ya que no sabe si habrá competencia hasta el año que viene.

“No sé si podré seguir así porque al entrenar solo siempre se cruza la idea de abandonar. Por lo pronto, primero debo renovar mi contrato en junio. Supuestamente esta semana me tengo que reunir con los dirigentes de Lanús. El técnico (Luis) Zubeldía me dijo que quiere que siga”, remarcó el autor de 10 goles en la última Superliga.

Y en esa línea, agregó: "Voy a intentar seguir para poder retirarme en cancha con 40 años, pero si el fútbol vuelve en enero van a ser ocho meses que estaré parado. Y seguramente cuando volvamos no habrá amistosos. Yo vine para retirarme en Lanús, pero ahora no sé, porque el fútbol va a cambiar, para bien o para mal, ya que al no haber descensos, no habrá presión".

En medio de este contexto de incertidumbre sobre el regreso de la actividad, Sand dio detalles de una charla que mantuvo con Lautaro Acosta, el capitán del equipo y otros de los referentes del club. Y eso también enciende alguna señal de alarma. “Yo le dije al "Laucha" (Acosta) que no podía prorrogar mi contrato si no sé cuándo se va a jugar, porque no le quiero sacar seis meses al club sin trabajar”, advirtió.

CRÍTICA A LOS DIRIGENTES. Desde que estalló el problema de la pandemia del Coronavirus, Sand fue muy crítico del accionar de la dirigencia del fútbol argentino y remarcó que es una “vergüenza” lo que está haciendo cn los futbolistas. “Con la pandemia quieren tapar todo lo malo que vienen haciendo desde hace 10 años, y los jugadores siempre son los perjudicados", le confió a TyC Sports.

"Quieren sanear los clubes ahora, pero me pregunto por qué no lo hacen siempre. Después del 30 de junio, cuando se terminen los contratos de muchos jugadores, quisiera saber qué tipo de campeonato se podrá jugar en el ascenso", preguntó.

"Yo tengo a mi hermano en la Primera Nacional (Darío Sand es el arquero de Agropecuario, de Carlos Casares) y amigos en el Federal A, y me duele que les toquen el trabajo. Acá parece que se suspende el fútbol, no hay descensos, y nadie dice nada. Yo sé que hablar como lo hago me va a traer consecuencias si quiero seguir en el fútbol. Ya me pasó de tener que irme de algunos clubes por hablar", reveló.

Por último, "Pepe" concluyó: “Cuando se vuelva a entrenar, no se para que servirá esa preparación, porque el campeonato argentino, a diferencia de muchos europeos, lo dieron por terminado. En cualquier momento nos van a decir que jugaremos cinco contra cinco”.