El defensor, uno de los jugadores más exitosos formados en el Milrayitas, respondió las preguntas de los chicos de Inferiores y le dejó muchos consejos para tener en cuenta.

Tres veces campeón de la Copa Libertadores y emblema del River más exitoso de los últimas décadas, Jonatan Maidana tuvo un gran recorrido en el fútbol grande, con pasado en Europa y en la Selección Argentina. Pero nunca se olvidó de donde salió. Siempre tuvo muy presente a Los Andes, el club en el que se formó y debutó en primera, y así lo demostró con una linda charla que les dio a los chicos de Inferiores a través de la aplicación Zoom desde la ciudad de Tocula, México, donde vive actualmente.

Por este ciclo de charlas virtuales que inició el Milrayitas hace algunas semanas ya pasaron Sebastián Valdez, Federico Díaz, Maxi Gagliardo y Gabriel Lobos, y ahora le llegó el turno al jugador más exitoso de los últimos años que se formó en el predio de Villa Albertina. Y los juveniles, que sueñan tener un recorrido similar, súper felices.

Los jugadores de juveniles e infantiles se encargaron de realizarle diferentes inquietudes al actual marcador central de Toluca, que respondió todo y le dejó varios consejos para llevar adelante en sus respectivas carreras.

"Nunca me olvido que en Los Andes comenzó mi sueño y siempre le voy a estar agradecido. Por eso trato de destacarlo en cada nota que me toca dar. Guardo los mejores recuerdos", remarcó Maidana durante la charla. Y agregó: "Los Andes es mi club formador y el que me empujó a llegar a los grandes equipos".

A su vez, el ex River, Banfield y Boca habló de sus inicios en el Milrayitas y recordó que a los 12 años llegó a la institución, donde hizo todo el proceso formativo y encontró su posición en la cancha. "En algún momento me quisieron poner de 5 o de 8, pero me agarró el Nene Díaz (coordinador de Inferiores en aquel momento y otro emblema del club) y me dijo 'vos tenés que ser 2'. Y me cambió para bien. Así encontré mi puesto", remarcó.

También le dejó mensajes claros sobre los pasos a dar en la carrera de un futbolista."Es fundamental no marearse o ser precavido de la junta que te puede aparecer cuando uno está cerca de llegar a Primera. Uno tiene que ser inteligente, saber que su cuerpo es su mejor arma para el deporte que hace y cuidarse", subrayó.

Y por último, concluyó:"Lo más importante es que confíen en uno. Si vos le ponés ganas, garra y hacés las cosas con pasión y sin esperar nada a cambio, todo llega. A mí me tocó estar en lugar que están ustedes y sé que es difícil, pero tienen que disfrutar lo que hacen y no bajar los brazos".