El deportista del equipo del Municipio se consagró campeón argentino ub-20 en los 100 metros, mejoró su marca de manera notoria, y ahora va por objetivos mayores. Se destaca, además, en salto en largo.

Joel Dos Santos es un joven deportista, de apenas 18 años, que a fuerza de sacrificio y talento busca crecer en el atletismo. Y ese esfuerzo ya tuvo una gran recompensa: se consagró campeón argentino en los 100 metros en el último Torneo Nacional Sub-20 y quedó ubicado primero en el ránking argentino juvenil de esa prueba.

Con un tiempo de 10.71 segundos, este atleta brilló ante los mejores del país y le puso el moño a una gran temporada, que fue clave en su evolución. “Esto me sirvió para darme cuenta de que puedo dar más y por eso me pondré objetivos mayores”, dijo Dos Santos, que este año se sumó al equipo de atletismo del Municipio de Lomas y en meses bajó 30 cetésima su marca. “Ése fue un gran logro, algo impresionante, porque los atletas no bajan tanto en un año. Hoy no tiene techo”, agregó su entrenadora y coordinadora del equipo, Marina Fernández.

Y todo esto lo motiva más a Joel, que hizo un click importante y hoy ve todo con otros ojos, más enfocado en su sueño: clasificar al Sudamericano Sub-20 del 2019. “Estoy más motivado y con más fuerza. Este título me marcó mucho”, remarcó el atleta. Y su DT amplió: “Tiene mucho potencial. Nosotros lo ordenamos y le hicimos dar cuenta de las condiciones que tiene. Él estaba desmotivado. Hoy lo veo mucho mejor en todo”.

Dos Santos es de Adrogué, pero pasa todos sus días en Lomas, especialmente en la zona del Parque Eva Perón. Su jornada comienza a las 7.20 en el colegio San Bonifacio y termina después de las 21, luego de entrenarse una hora y media en la nueva pista de atletismo. Antes, lo hacía en Burzaco y eso lo cansaba. “Empecé en febrero y desde ahí cambió mi vida porque antes me costaba mucho entrenar, era difícil motivarme, y ahora no. Y si bien en un principio me costó, Marina como todos los chicos me apoyaron y fueron muy importantes”, contó el joven.

En un año, Joel bajó su marca en 30 centésima en los 100 metros y eso marca la evolución que tuvo en esta temporada. Además, en salto en largo, su otra prueba, también mejoró notoriamente su registro.

Y en este camino que inició en 2012 (porque le gustaba saltar) y hoy lo tiene como el mejor argentino Sub-20 en 100 metros, también fue importante su mamá, ex atleta y gran motor para Joel, que fue clave para incentivarlo cuando él no lo veía posible. Lo mismo que toda su familia, muy vinculada al atletismo, que siempre lo apoya.

Joel, además, se destaca en salto en largo, su primer amor en atletismo y la prueba que más le gusta. En esa también mejoró su marca: hoy salta 7.25 metros. Y con ese registro, fue campeón bonaerense y quedó segundo a nivel nacional.

Joel hizo el click después de algunos altibajos y hoy ve el esfuerzo de su sacrificio. Los resultados lo ayudaron. Y ahora no se conforma. Va por más. Y el Sudamericano Sub-20 del próximo año, es su obsesión.