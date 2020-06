Jimena Barón se instaló en la casa banfileña de Daniel Osvaldo, su ex y el padre de su hijo Momo, y empezaron a correr rumores de toda índole, desde una reconciliación y hasta un embarazo, y la actriz y cantante tomó el toro por las astas.

"A ver... no estoy embarazada, no volví con nadie, vine a mi casa porque estoy con un tratamiento en el hombro", aseguró.

"Me lo lastimé y me pincharon, mañana tengo que seguir yendo a que me lo pinchen. Está todo bien. Perdón", concluyó.

Ante tantos rumores, nada mejor que aclarar los tantos, ¿nocierto?