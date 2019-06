Mick Jagger volvió a estar anoche al frente de The Rolling Stones, con un recital en Chicago, Estados Unidos, tras la cirugía cardíaca a la que debió someterse hace apenas dos meses y medio.

Jagger, de 75 años, fue operado el 5 de abril en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde los especialistas reemplazaron vía catéter la válvula aórtica.

“¡Gracias por un gran show de apertura, Chicago!”, tuiteó el legendario vocalista luego del concierto brindado en el Soldier Field de Chicago como parte del “No Filter Tour” que llevará a los Stones a distintos escenarios de Estados Unidos y Canadá.

The Rolling Stones opened their No Filter tour at Chicago's Soldier Field last night - here's a quick glimpse at what went down! We'll see you again on Tuesday! #stonesnofilter pic.twitter.com/s7mgkZCcq0

— The Rolling Stones (@RollingStones) June 22, 2019