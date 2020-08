Jacobo Winograd confirmó que tiene Coronavirus luego de realizarse el correspondiente hisopado y también describió sus sensaciones.

“Me tocó a mí. No estoy exento con lo que pase en el mundo, con el coronavirus, Covid-19, este maldito virus. Hace dos o tres días tenía un poquito de fiebre. No mucho, 37.8, pero tuve chuchos de frío", le dijo a Radio Mitre.

El mediático también agregó: "Estoy muy depresivo, no puedo creer lo que estamos viviendo, no yo, todos los argentinos. Lo que estamos viviendo es terrible. La verdad que estoy muy mal, ojalá que Dios me ayude".

Jacobo se suma a una larga personalidades del mundo artístico, en especial de la radio y la televisión, se infectaron de Coronavirus.