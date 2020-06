Luego de anunciar que dejaba la actividad, la referente del equipo de fútbol femenino de Banfield hizo un repaso por su carrera, dijo que no se arrepentía de nada, aunque señaló que le "quedó pendiente" subir a Primera con las Taladritas.

En medio de la cuarentena y hace meses sin poder pisar un campo de juego, la jugadora de fútbol femenino de Banfield Isabel Soto tomó una decisión que venía meditando hace tiempo, decidió colgar los botines y le puso punto final a su carrera, luego de una exitosa carrera. “Lo que me quedó pendiente fue el ascenso”, remarcó, un poco acongojada, pero sabiendo que logró todo lo que propuso como en el mundo del fútbol.

“Creo que cumplí todo lo que me propuse en el camino. Solo me quedó pendiente lo del ascenso, que es lo que deseaba y anhelaba, pero no me arrepiento de nada. Estoy contenta con todo lo que logré en el fútbol, siempre jugando con el corazón. No me quedó nada pendiente, salvo lo del ascenso con Banfield”, remarcó la mediocampista de las Taladritas, que esta semana decidió finalizar su carrera como futbolistas.

Hasta pronto caprichosa siempre voy a tratarte con el amor que lo hice todos estos años , tal vez desde otro lugar pero agradeciendo los momentos felices que me diste desde que tengo 8 años , cumplí mi sueño de jugar para mi club 🤍💚🤍 de jugar en el lencho gracias por tanto ⚽️ pic.twitter.com/HsjVdEUKpB — belu (@belesoto11) June 23, 2020

Ese camino que acaba de terminar inició a los ocho años, en el club de barrio “Santa Catalina”, por intermedio de su tío, que le propuse de arquera en un entrenamiento de la categoría 89, y ahí no paró más. En 2005, cuando tenía 16 años, llegó a Banfield, el club de sus amores, para jugar en cancha de 11, pero ese año se frenó la actividad y pasó a jugar en el equipo de futsal del club, donde fue campeona y pasó grandes años. En 2010, cuando se dejó de practicar ese deporte en la entidad sureño, se fue de la institución y empezó a transitar un camino hasta que en 2018 regresó al club con el sueño de poner al club en lo más alto del fútbol femenino.

“Hoy tengo un montón de sensaciones por la cabeza, fue una decisión difícil de tomar, pero la venía pensado desde principio de año. Mi idea era retirarme a mitad de año con el ascenso, pero la llegada de pandemia cambió mis planes”, remarcó la mediocampista, referente del plantel y una de las más queridas por los hinchas, luego de tomar esta decisión en medio de este parate sin fútbol. “Todo este tiempo sin fútbol me sirvió para pensar bien qué quería hacer, también para ser realista conmigo misma, ya que no tengo 20 años y el cuerpo se siente. Nosotras no sólo jugamos al fútbol, también trabajamos, y la carga horaria me pesaba”, comentó.

La decisión que tomó Soto llegó en un momento en el que las Taladritas están a un paso de lograr el ascenso a la máxima categoría. El parate de la actividad la encontró en la Zona Campeonato de la Segunda División, de la cual se disputaron las primeras de las fechas y se paró por la llegada de la pandemia del Coronavirus, y todas las fichas están puestas en eso. “Estoy convencida que las chicas lo van a lograr y obviamente voy a estar ahí con ellas porque me siento parte de todo esto”, remarcó, clara y contundente.

Y por último, a modo de despedida, le dedicó unas palabras a la dirigencia. “Hoy se le da una gran importancia al fútbol femenino y se nota el interés de la dirigencia, que siempre trabajan para que no nos falte nada. Es muy lindo como se ve al club, creció muchísimo y hay que felicitarlos por el apoyo que le dan a las chicas”, concluyó.