El ex DT y el ex jugador se lanzaron críticas duras en TV. “Sos un vago, renuncia”, sacudió el referente del Mundial ’86. Y el Flaco le contestó: “Estuviste diez años comiendo asado en Ezeiza”.

Si algo no precisaba la Selección Argentina en medio de los cuartos de final de la Copa América es una pelea entre dos referentes futbolísticos del país. César Luis Menotti y Oscar Ruggeri se lanzaron duras críticas desde los dos programas deportivos del mediodía en la TV.

"MENOTTI, DEJÁ DE VERSEAR, SOS UN VAGO"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri salió al cruce del actual director de selecciones. pic.twitter.com/ypXnJKjuIL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2019

En TyC Sports, el ex director técnico de la Albiceleste y campeón del mundo en 1978 afirmó: “No me interesa Ruggeri, estuvo 10 años comiendo asados en el predio. Es un periodista, hoy no tiene ningún peso que no sea ese”. Y agregó: “Lo mejor que hizo Ruggeri fue que le arruinó la vida a la hija en el Bailando; que baila horrible... La piba baila un fenómeno. Pobre, que haga su vida. A veces, de vez en cuando, es bueno agarrar algún libro. Un librito hay que leerse”.

En Fox Sports, el Cabezón no tardó en dar su opinión y realizó un monólogo de varios minutos cuestionando la acción del actual director de Selecciones Nacionales. “Voy a seguir yendo al predio. Lo que pasa es que un día me gustaría que estés Menotti, sos vago, no vas, manejás todo desde un bar. Yo no me manejo de un bar, con el verso. Me encantaría charlar. Dentro de lo que puedo, como hablo. No te voy a agredir. Siempre te cagaste de tenerme cara a cara”, sostuvo. Y le pidió que deje el cargo: “Hacenos el favor y renuncia. Ni siquiera vas a Ezeiza, sos un mentiroso”.