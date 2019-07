El volante llegó a Temperley con la aprobación de Cristian Aldirico, que ya lo dirigió. Y su objetivo inmediato es ganarse un lugar entre los 11.

Emanuel Ibáñez llegó con buenos antecedentes a Temperley. En la temporada pasada, formó parte del plantel de Estudiantes de Buenos Aires, uno de los cuatro equipos que logró el ascenso directo a la Primera Nacional. Y con esos pergaminos piensa rendir al máximo en el Gasolero, que se reformó convenientemente para ser protagonistas y pelear por llegar a la Superliga.

El volante reconoció que llegar al Celeste es un paso muy importante en su carrera por lo que representa como institución. “Temperley es un club con historia, un club lindo donde cualquier jugador quisiera estar. Eso fue lo que incentivó mi decisión. Por eso espero que me vaya bien”, admitió Ibáñez.

Al Polaco Aldirico le quedó una base del plantel pasado, por eso, de a poco va reacomodando las piezas en busca de dar con el 11 ideal a través de los amistosos. “Lo que más me sorprendió cuando llegué fue el grupo que se está armando. Ni bien tomé contacto con mis nuevos compañeros me di cuenta que me trataban como uno más y eso se valora”, comentó a La Unión el ex UAI Urquiza y Talleres.

El DT Cristian Aldirico tiene mucho que ver en la llegada de Ibáñez a Temperley, ya que en 2015 lo tuvo como jugador de Talleres de Escalada, con quién logó el ascenso a la B. “Su decisión influyó, es una ventaja que tengo con respecto a mis compañeros, es un técnico al que vengo conociendo desde hace años y sé de su trabajo. Ojalá podamos arrancar bien, ir paso a paso y realizar un gran torneo peleando en lo más alto que es lo que nos proponemos día a día”, expresó el volante.

Con respecto a la pretemporada y los amistosos que vienen realizando, el jugador que fue oficializado como refuerzo Celeste el pasado 21 de junio dijo: “Nos estamos preparando para la competencia, todavía no sabemos quiénes vamos a jugar, estamos en competición en cada entrenamiento. Por otro lado, espero dar lo máximo para entrar entre los 11 y del lado de Cristian (Aldirico) viendo quiénes están mejor”.

La próxima Primera Nacional será un torneo diferente e Ibáñez dejó en claro cuáles son los objetivos: “Será clave la concentración y no relajarse, además de estar bien físicamente porque quizás en un partido de cero a cero en la última jugada el rival se te puede quedar con la victoria. El juego y la exigencia de cada jugador se valorará, donde bajás los brazos perdés el puesto con otro compañero que está muy bien”.