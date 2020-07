El arquero, que no será tenido en cuenta por Luis Zubeldía y tiene seis meses más de contrato con el club, recibió un llamado de Diego Martínez. Sin embargo, Patronato quiere que continúe. En los próximos días definirá si se queda en Paraná o se va a Mendoza.

La salida de Agustín Rossi del arco de Lanús fue todo un problema hasta que la dirigencia contrató a Lucas Acosta. El problema para el entrenador Luis Zubeldía quedó resuelto. Ahora, el tema era buscarle un club a Matías Ibáñez, de última muy buena temporada en Patronato de Paraná y que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico Granate.

Al interés de hace un mes por parte de Bolívar, equipo que dirige Claudio Vivas y participa de la Copa Libertadores de América, se sumó Godoy Cruz de Mendoza, que está buscando un reemplazante de Rodrigo Rey. La decisión será del portero que deberá decidir sobre su futuro, ya que Gustavo Álvarez pretende que continué en Paraná.

Desde Bahía Blanca, donde cumple la cuarentena, Ibáñez habló con Ovación y dijo: "Hablé hace unos días con Diego Martínez (DT del Tomba) y me manifestó sus ganas de que me sume a Godoy Cruz. Estamos esperando como siguen las negociaciones".

"Me comentó la idea del proyecto futbolístico y le dije que me interesaba ir al club. Me seduce que quieran armar un equipo protagonista. Es importante para un jugador que lo llame el entrenador. Ahora hay que ver si se avanzan en las negociaciones", agregó.

En el plantel mendocino hay dos jugadores cedidos por Lanús: Marcelo Herrera y Gabriel Carrasco. "Me hablaron muy bien del club. Tengo una gran relación con ellos. Mario Sciacqua me dio grandes referencias de lo que es la institución y lo lindo que es la provincia", dijo el arquero de 33 años, que tiene seis meses más de contrato con Lanús.

Sin embargo, Ibáñez se mostró cauto: "Estoy más cerca de Patronato que de Godoy Cruz, por el momento del club mendocino no he recibido ningún llamado desde su dirigencia", acotó. Será cuestión de esperar a los próximos días. La cuestión es que en el Granate no tiene lugar ya que Zubeldía le dijo que iba a optar "por un arquero más chico".