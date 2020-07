Grupo Solidario MG Organización Mujeres del canje es el nombre del grupo que creó Sandra Montoto, vecina de Monte Grande, que ante la imposibilidad de llevar adelante los canjes decidió juntar mercadería, ropa y diferentes objetos para repartir entre las integrantes.

Sandra Montoto es una vecina de Monte Grande que creó hace cinco años un grupo privado en Facebook, que se destacaba por hacer canjes una vez por semana y así cubrir las necesidades de todos sus integrantes, pero la pandemia imposibilitó estos encuentros y ahora decidió recolectar donaciones para distribuir a las familias más necesitadas de su comunidad.

Grupo Solidario MG Organización Mujeres del canje es el nombre del grupo que armó Sandra, con el objetivo de intercambiar, entre las integrantes, objetos, prendas, comida o artículos de limpieza, según las necesidades de cada una. La cuarentena y el aislamiento fueron los motivos por los que se dejaron de hacer los trueques, modalidad tan particular y que se llevó a cabo en la crisis de 2001, ya que mucha gente de la que asistía era de las zonas aledañas a Monte Grande, como Lomas, Luis Guillón, Avellaneda y Monte Chingolo.

“Cuando creé el grupo ya había gente sin trabajo, imaginate ahora con esta situación. Es por eso que se me ocurrió pedir donaciones para ayudar a las que más necesitan”, sostuvo Sandra, quien luego indicó que hay todo tipo de urgencias y que se puede ayudar hasta con lo que a un vecino ya no le sirve o no necesita. De todas formas, mercadería, ropa o efectivo es lo que más se demanda. “Me centro en los que peor la están pasando, tengo hecho un censo y son cerca de 200 familias con las que debemos colaborar”, agregó la administradora.

Mercadería, objetos, artículos de limpieza, indumentaria o simplemente efectivo eran las formas de canje que manejaban las vecinas hasta marzo y que ahora pueden ser parte de una donación, con el objetivo de apalear la crisis económica. “Nunca me imaginé llegar a esta situación, antes por lo menos nos la rebuscábamos entre nosotras”, se lamentó Montoto, pero con la convicción firme de ayudar al prójimo.

Antes de la pandemia, las chicas publicaban en Facebook lo que ofrecían y lo que solicitaban, para después efectuar el cambio en el evento de los viernes, en una plaza ubicada a metros de la estación de Monte Grande. Con el tiempo, la comunidad fue en aumento. “Trabajé con casi 4 mil familias que formaban parte del grupo y con 2 mil que asistían a los trueques, siempre con un gran respeto y con precios muy accesibles para ser solidarios entre nosotros”, contó Sandra.

Y agregó que, ante la gran cantidad de vecinos que asistían, repartían una merienda para los chicos que acompañaban a las madres a la plaza. Además, las participantes dejaban algún producto, con los que se armaban paquetes y se repartían entre ellas mismas.

“Sé que hay mucha ayuda, pero nunca es suficiente. Queremos colaborar, dar una mano y que las familias tengan un plato digno de comida, por eso es que acudo a los vecinos”, finalizó Sandra.

Aquellos vecinos que quieran ayudar, con lo que esté al alcance de cada uno, pueden comunicarse con Sandra al teléfono 1123492437.